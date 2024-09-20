بعثة لبنان لدى الأمم المتحدة: متفجرات زرعت بأجهزة الاتصال البيجر قبل دخولها للبلاد

أخبار ليبيا 24

كشفت تقارير تابعة لبعثة لبنان لدى الأمم المتحدة، أن أجهزة الاتصال البيجر التي انفجرت هذا الأسبوع في مناطق واسعة بالبلاد “تم تفخيخها قبل وصولها إلى لبنان” في نوع جديد من أساليب الحرب الشرسة التي تقوم بها إسرائيل لأكثر من عام على غزة وجنوب لبنان.

زرع متفجرات بأجهزة الاتصال

وجاء في نص الرسالة التي أُرسلت إلى مجلس الأمن عشية اجتماع حول هذا الموضوع أن “التحقيقات الأولية أظهرت أن الأجهزة المستهدفة، قد تم تفخيخها بطريقة احترافية… قبل وصولها إلى لبنان، وتم تفجيرها عبر إرسال رسائل إلكترونية إلى تلك الأجهزة”. وأضافت البعثة أن إسرائيل مسؤولة عن التخطيط للهجمات وتنفيذها.

ومن المقرر أن يجتمع مجلس الأمن الذي يضم عضوية 15 دولة اليوم الجمعة، لمناقشة عملية التفجيرات عبر الأجهزة في لبنان، والتي أسفرت الهجمات التي استهدفت أجهزة الاتصال التي تستخدمها جماعة (حزب الله) عن مقتل 37 وإصابة نحو ثلاثة آلاف شخص.

ولم تعلّق إسرائيل مباشرة على الهجمات، لكن عدة مصادر أمنية قالت إن جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) ربما يكون نفذها. وللموساد تاريخ طويل في شن هجمات معقدة على أراض أجنبية، لاسيما في لبنان.

وفي تصريحات صحفية قال فيها أمين عام حزب الله ، حسن نصر الله “تعرضنا لضربة كبيرة وقاسية… وسنتمكن من تجاوزها”.

وتوعّد نصر الله، بـ”حساب عسير وقصاص عادل”، قائلاً “يوم لنا ويوم لعدونا”.

وتابع نصر الله “نعرف أن للعدو تفوقاً على المستوى التكنولوجي وقد تعرضنا لضربة قوية وكبيرة أمنياً وإنسانياً وغير مسبوقة في تاريخ لبنان وفي تاريخ الصراع مع العدو وعلى مستوى العالم بهذا النوع”.

أكد نصر الله أن “بنية المقاومة لم تتزلزل ولم تهتز. وليعرف العدوّ أنّ ما حصل لم يمس بنيتنا ولا إرادتنا ولا نظام القيادة والسيطرة ولا حضورنا في الجبهات. وما يعده العدوّ تهديداً فنحن نعده فرصة تاريخية ونحن نتمناها”.