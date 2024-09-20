النيابة العامة: تفكيك شبكة عصابات نيجرية تنشط داخل ليبيا

أخبار ليبيا 24

أعلنت النيابة العامة عن تفكيك شبكة عصابة دولية، تنشط في ليبيا وترتكب في عدد من الجرائم، منها الشعوذة والسحر، وتنظيم الهجرة غير الشرعية والخطف والسرقة.

تفكيك عصابات إجرامية ترتكب جرائم عابرة للحدود

وبحسب بيان النيابة، أن جهاز المخابرات أحال معلومات تتعلق باجتماع مهاجرين غير نظاميين، بهدف تنسيق أنشطة إجرامية تديرها خمسة منظمات إجرامية هي: «فايكينج العليا»، و«إمسي»، و«إيّي»، و«الفأس الأسود»، وحركة «السود الجديدة في أفريقيا».

وأوضح البيان أن 35 مهاجرًا غير شرعي ارتبطوا بتلك الجماعات التي تتخذ من نيجيريا مركزًا لإدارة نشاطها، ارتكبوا داخل ليبيا أفعال السحر والشعوذة، وتسخيرها في الاتجار بالبشر، وغيرها من الجرائم الأخرى.

واتهمت المجموعات بتوجيه الوافدات الخاضعات لسطوة المنظمات بأداء الخدمة المنزلية، وإدارة دور الدعارة في البلاد، والاتجار بالنساء على نطاق دولي، وكذلك تنظيم حركة الهجرة غير النظامية نحو دول شمال المتوسط، والخطف، وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، والسرقة.

وأكد البيان على ضبط عدد من المشتبه بهم، ومن ضمنهم قائد جماعة «فايكينج» في ليبيا، الذي أكد على وجود التنظيمات الخمسة في ليبيا وممارسة نشاطهم الإجرامي داخل البلاد، و قرر المحقق إحالة المتهمين جميعهم محبوسين إلى قضاء الحكم.

وفي وقت سابق، أعلنت النيابة العامة عن حبس تشكيل عصابي يتاجر في الهجرة غير النظامية، مكون من سبعة ليبيين وفلسطينيين اثنين.

وأوضح مكتب النائب العام، في بيان أن نائب النيابة بمكتب المحامي العام لدى محكمة استئناف طرابلس أجرى تحقيقًا في دلائل، قدمها مأمور جهاز المخابرات، تتعلق بتشكيل عصابي من تسعة أفراد يتاجرون ويتربحون من تنسيق تسلم عائدات تنظيم الهجرة غير النظامية إلى خارج البلاد.