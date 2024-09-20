المؤسسة الليبية للاستثمار تنفي تأثر أصولها بأزمة المركزي

القانون رقم 13 يضمن استقلالية المؤسسة الليبية للاستثمار

الاستثمار الليبية تطمئن مجلس الأمن بشأن خطة رفع التجميد

تنويع القطاعات الجغرافية لتحقيق عوائد تجارية مستقرة

خطة طويلة المدى لمؤسسة الاستثمار رغم أزمة مصرف ليبيا المركزي

استقلالية مؤسسة الاستثمار الليبية أمام تحديات المصرف المركزي

لطالما كانت الأزمات الاقتصادية في ليبيا محور نقاش مستمر بين المؤسسات المالية والسياسية، حيث تعصف التحديات الاقتصادية بالأمن المالي والاستثماري. وفي هذا السياق، جاءت تصريحات المستشار الإعلامي للمؤسسة الليبية للاستثمار، لؤي القريو، لتسلط الضوء على موقف مؤسسة الاستثمار من أزمة مصرف ليبيا المركزي الأخيرة.

أشار القريو إلى القانون رقم 13 لعام 2010، الذي يشكل الأساس القانوني لاستقلالية المؤسسة الليبية للاستثمار . يُعرِّف هذا القانون المؤسسة بأنها كيان ذو شخصية قانونية ومالية مستقلة، ما يتيح لها العمل بشكل منفصل عن الضغوط الاقتصادية والسياسية التي قد تواجهها البلاد. هذا الإطار القانوني لا يمنح المؤسسة فقط المرونة في إدارة استثماراتها، بل يضمن أيضًا سلامة أصولها من التأثر بأزمات مثل أزمة المصرف المركزي الليبي.

الأزمة المالية الليبية وتأثيرها على المؤسسات الاقتصادية

تتمثل الأزمة المالية الليبية في انهيار سعر الصرف، والتضخم المتزايد، والديون العامة التي تجاوزت الحدود المعقولة. ومع ذلك، فإن القريو يؤكد أن هذه الأزمة لم تؤثر على أصول المؤسسة الليبية للاستثمار، إذ تبقى هذه الأصول خارج نطاق التأثر المباشر بسبب استقلالية المؤسسة، كما أوضح أن الأموال والأصول المستثمرة تتبع لوائح وقوانين منظمة تضمن حمايتها من أي تداعيات خارجية.

القريو ينفي تأثر أصول المؤسسة الليبية للاستثمار بأزمة المركزي. المؤسسة تواصل خطتها المقدمة لمجلس الأمن، مع استراتيجيات تنويع استثمارية طويلة المدى لضمان الاستقرار.

استراتيجية التنوع الجغرافي والقطاعي

تتبع المؤسسة الليبية للاستثمار استراتيجية تنوع استثماري فريدة، حيث تستثمر في قطاعات مختلفة، مثل الطاقة، والعقارات، والبنية التحتية، وفي عدة مناطق جغرافية، سواء داخل ليبيا أو خارجها. هذه الاستراتيجية تسهم في تقليل المخاطر المحتملة وتوفير حماية إضافية للأصول الليبية. ويؤكد القريو أن هذه السياسة الاستثمارية المتنوعة تضمن تحقيق عوائد تجارية مستقرة على المدى الطويل، حتى في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة.

خطة المؤسسة المقدمة إلى مجلس الأمن

في خطوة ذات أهمية استراتيجية، قدمت المؤسسة الليبية للاستثمار خطة إلى مجلس الأمن الدولي تتعلق بالرفع الجزئي للتجميد على أصولها. هذه الخطوة تأتي في إطار مساعي المؤسسة لتعزيز قدراتها الاستثمارية على الساحة الدولية. ورغم الضغوط المالية الكبيرة التي تواجه ليبيا، أكد القريو أن هذه الخطة لم تتأثر بأي شكل من الأشكال بالأزمة الاقتصادية الجارية في البلاد، وهو ما يعكس قوة واستقرار موقف المؤسسة على الساحة الدولية.

تحقيق الاستقرار والعوائد في ظل الأزمات

تظل المؤسسة الليبية للاستثمار تسعى جاهدة لتحقيق التوازن بين تعظيم العوائد وحماية أصولها من المخاطر الاقتصادية المحيطة. فهي تستند إلى رؤى وخطط استثمارية تمتد على مدى طويل وتستهدف مجموعة متنوعة من القطاعات الاقتصادية. ومن هنا، يبقى هدف المؤسسة الأساسي هو تحقيق عوائد تجارية مستقرة وتنافسية رغم التحديات التي قد تطرأ.

التحديات المستقبلية واستدامة الاستثمارات

مع تفاقم الأزمة الاقتصادية في ليبيا، تزداد التحديات أمام المؤسسات المالية والاقتصادية. إلا أن المؤسسة الليبية للاستثمار تبقى نموذجاً يُحتذى به في كيفية الحفاظ على استقرار الأصول والعوائد رغم الأزمات. إذ أن مرونتها القانونية وقدرتها على التكيف مع المتغيرات، بجانب التزامها باستراتيجيات طويلة المدى، تمنحها الثقة في تجاوز أية عقبات مستقبلية.