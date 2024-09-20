اللجنة الوطنية تبحث استراتيجيات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

تطوير الكفاءات وتعزيز البنية التحتية التقنية لمكافحة الجرائم المالية

التنسيق بين الجهات المعنية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المشتركة

دعم الأطر التشريعية لزيادة فاعلية مكافحة غسل الأموال

متابعة مستمرة للمنظومات التقنية والتطورات الدولية

عقدت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب اجتماعاً هاماً يوم الخميس في مقر مصرف ليبيا المركزي بطرابلس، برئاسة عبدالفتاح عبدالغفار المحافظ المكلف من رئيس المجلس الرئاسي . الاجتماع شهد حضور جميع أعضاء اللجنة، وكان محور الحديث فيه حول قضايا تتعلق بسبل تعزيز كفاءة القطاعات المالية وتطوير البنية التحتية التي من شأنها أن تضمن استمرار الجهود لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

تطوير الكفاءات والبنية التحتية التقنية

من بين أبرز الملفات التي تم تناولها في الاجتماع، كانت قضية تطوير الكفاءات في القطاعات المعنية بعمليات مكافحة غسل الأموال، بما في ذلك العاملون في القطاعات المالية، مثل قطاع التأمين والوساطة العقارية. هذا التوجه يعكس اهتماماً كبيراً بضرورة تجهيز الكوادر الوطنية للتعامل مع الجرائم المالية، وذلك عبر تدريبهم على أحدث التقنيات والأدوات اللازمة لتعزيز فاعلية مراقبتهم وتحليلهم للأنشطة المالية المشبوهة.

البنية التحتية التقنية تلعب دوراً محورياً في هذا السياق، حيث ركز الاجتماع على ضرورة تحديث المنظومات القائمة وتعزيز القوة التشغيلية لها. فالتكنولوجيا هي العمود الفقري لأي جهد لمكافحة الجرائم المالية في العصر الحديث، ويتطلب الحفاظ على فاعلية الأنظمة المالية في ليبيا العمل المستمر على تحسين البنية التحتية، من خلال الاستثمار في التقنيات المتخصصة التي تتيح المراقبة المستمرة وتحليل البيانات.

النقطة الأخرى التي نالت اهتماماً خاصاً في الاجتماع كانت تعزيز الأطر التشريعية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقد أشار المحافظ عبدالغفار إلى أن وجود تشريعات متطورة وفعالة هو عامل أساسي لضمان نجاح جهود المكافحة. في هذا السياق، تتبنى ليبيا العديد من المبادرات التي تهدف إلى تحسين الأطر القانونية، بما يتماشى مع المعايير الدولية التي تنظم كيفية التعامل مع الأنشطة المالية غير المشروعة.

اجتمعت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال برئاسة المحافظ المكلف في طرابلس لبحث تطوير الكفاءات والبنية التحتية وتعزيز التشريعات ومواكبة التطورات الدولية.

التنسيق بين الجهات المعنية كان أيضاً موضوعاً بارزاً في المناقشات، حيث أكد الجميع على ضرورة العمل المشترك بين المؤسسات المالية، بما في ذلك وحدات الامتثال في المصارف، لضمان تطبيق معايير صارمة لمراقبة الأنشطة المالية. التنسيق بين المؤسسات يعزز من فعالية جهود المكافحة ويساهم في إنشاء شبكة متكاملة من الرقابة المالية التي تقلل من احتمالية حدوث عمليات غسل أموال أو تمويل أنشطة إرهابية.

متابعة التطورات الدولية والإقليمية

لم تغب التطورات الدولية عن نقاشات الاجتماع، فقد جرى التأكيد على ضرورة متابعة آخر المستجدات في مجال مكافحة الجرائم المالية، وذلك في إطار مواكبة الجهود الدولية. في هذا الإطار، تعمل ليبيا على تبني معايير دولية حديثة تتعلق بآليات مكافحة غسل الأموال، بالإضافة إلى تفعيل التعاون مع الجهات الإقليمية والدولية لضمان تطبيق أفضل الممارسات.

التطورات الإقليمية، خاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لها تأثير مباشر على ليبيا. فالتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية تؤثر بشكل كبير على أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المنطقة. من هذا المنطلق، تحتاج ليبيا إلى تكييف استراتيجياتها وفقاً للواقع الإقليمي، مع مراعاة الاحتياجات الخاصة للبلاد.

رغم الجهود المبذولة، تواجه ليبيا العديد من التحديات في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. البيئة الاقتصادية الهشة نتيجة سنوات من النزاع والحرب جعلت البلاد أرضاً خصبة للأنشطة المالية المشبوهة. كما أن ضعف البنية التحتية وانعدام الاستقرار السياسي يؤثران سلباً على قدرة المؤسسات المالية على تطبيق المعايير الدولية بشكل فعّال.

واحد من أبرز التحديات هو ضعف القدرات التقنية لدى العديد من المؤسسات المالية. هذه المؤسسات تحتاج إلى تحديث أنظمتها وتطوير قدراتها في تحليل البيانات ورصد العمليات المالية المشبوهة. ولذلك، يأتي الاستثمار في التكنولوجيا والتدريب كأحد أهم أولويات اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

استراتيجية اللجنة المستقبلية

تتجه اللجنة الوطنية إلى تنفيذ استراتيجيات طويلة الأمد تهدف إلى تعزيز قدراتها في مجال مكافحة غسل الأموال. من بين أهم هذه الاستراتيجيات، تأتي مسألة التعاون مع الجهات الدولية المتخصصة، بما في ذلك المؤسسات المالية الكبرى والمنظمات الدولية المعنية بمكافحة الجرائم المالية.

كما تسعى اللجنة إلى تعزيز التعاون مع القطاع الخاص، خاصة في مجالات التأمين والوساطة العقارية. فهذه القطاعات تمثل جبهة جديدة في مكافحة غسل الأموال، حيث يمكن استخدامها كقنوات لتمرير الأموال غير المشروعة. ولهذا، تسعى اللجنة إلى تطوير قدرات هذه القطاعات لضمان تنفيذ آليات الرقابة بفعالية.

أهمية الاستمرارية والتدريب المستمر

خلال الاجتماع، أكد المحافظ عبدالغفار على أهمية الاستمرارية في جهود مكافحة غسل الأموال. فالمعركة ضد الجرائم المالية لا تتوقف عند حدود معينة، بل تحتاج إلى جهود مستمرة وتحديث دائم للبيانات والمعلومات. من هنا، شدد المحافظ على أهمية التدريب المستمر للعاملين في القطاعات المالية والجهات المعنية الأخرى.

دور المنظومات الدولية في دعم الجهود الليبية

المنظومات الدولية تلعب دوراً محورياً في دعم الجهود الليبية لمكافحة غسل الأموال. فالارتباط بالنظام المالي العالمي يعني أن ليبيا ليست بمعزل عن المعايير الدولية. ولهذا، يتطلب الحفاظ على سمعة النظام المالي الليبي الالتزام بالمعايير الدولية وتطبيقها على أرض الواقع.

التعاون الدولي والإقليمي في مكافحة غسل الأموال

ختاماً، أكد الاجتماع على أهمية التعاون الدولي والإقليمي في مكافحة غسل الأموال. فقد أبدى المجتمعون دعمهم الكامل لجهود مصرف ليبيا المركزي في مواكبة التطورات الدولية، والعمل على تعزيز سبل التعاون مع الشركاء الدوليين. ولعل هذا التعاون هو المفتاح لتحقيق تقدم ملموس في هذا الملف، خاصة في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه البلاد.