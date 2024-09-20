الدولار يرتفع بشكل كبير في السوق الموازية

أخبار ليبيا 24

يواصل سعر الدولار ارتفاعه أمام الدينار الليبي ويصل مستويات عالية غير مسبوقة، ففي ختام التعاملات مساء الأمس الخميس ارتفع سعر الدولار عند مستوى 7.71 دينار بعد أن كان 7.65 دينار بالسوق الموازية.

وسجل سعر اليورو في ختام التعاملات المسائية ارتفاعه إلى 8.50 دينار، بعد أن كان عند مستوى 8.33 دينار فيما سجل الجنيه الإسترليني ارتفاعه إلى 9.85 دينار، حسب متداولين بالسوق الموازية.

والليرة التركية والدينار التونسي، فقد حافظا على استقرارهما عند 0.22 دينار و2.5 دينار على التوالي.

أسعار الذهب

سجل سعر جرام كسر الذهب عيار 18 صعوده القياسي إلى 470 دينار بعد أن كان في التعاملات السابقة 461 دينار.

أسعار العملات الأجنبية بالسوق الرسمية

انخفض سعر صرف العملة الأمريكية مقابل الدينار الليبي قرشًا واحداً في السوق الرسمية ليوم الخميس مقارنة بتعاملات أمس الأربعاء.

وتراجع سعر الدولار إلى 4.74 دينار مقابل 4.75 دينار أمس، حسب بيانات منشورة على الموقع الإلكتروني لمصرف ليبيا المركزي.

واستقر سعر العملة الأوروبية اليورو عند 5.28 دينار، بينما زاد سعر الجنيه الإسترليني إلى 6.28 دينار بعد أن كان سعره 6.25 دينار.

في حين ثبت سعر الريال السعودي عند 1.26 دينار، والدرهم الإماراتي عند 1.29 دينار، والدينار التونسي عند 1.56 دينار.

ولم يطرأ تغيير على سعر الليرة التركية الذي سجل 0.13 دينار، في حين زاد سعر اليوان الصيني إلى 0.67 دينار مقابل 0.66 دينار على الترتيب.