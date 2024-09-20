البنك الدولي يقدم تمويل عالي بقيمة 42.6 مليار دولار لمواجهة التغير المناخي

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يواجه العالم أزمة التغير المناخي والتي تتطلب تعاضد دولي لمواجهة مخاطره التي باتت أوضح كل يوم، إذ درجات الحرارة العالية والفيضانات حول العالم من أكبر المؤشرات على اضطراب الكوكب بسبب تغيرات في مناخه.

مواجهة دولية لتغير المناخ

وفي سبيل العمل على مواجهة التغير المناخي وما يتبعه من آثار حادة على الدول، لاسيما الهشة مثل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أعلن البنك الدولي، أنه قدم تمويلا بقيمة 42.6 مليار دولار لتخفيف آثار التغير المناخي والتكيف معه، بزيادة 10 بالمائة عن العام السابق.

وفي ديسمبر من العام الماضي، تعهد البنك برفع نسبة تمويله السنوي المخصص للتكيف مع التغير المناخي من 35 إلى 45 بالمئة اعتبارا من سنة 2025 المالية التي بدأت في يوليو.

وأكد البنك الدولي في بيانه أن نحو 44 بالمئة من إجمالي تمويل البنك الدولي البالغ 97 مليار دولار تضمن مكونا يتعلق بالمناخ، و يشمل هذا الرقم الإقراض، إلى جانب أدوات مالية أخرى مثل المنح والضمانات.

وأوضح البنك الدولي إن هذا التمويل ساهم في “دعم جهود القضاء على الفقر” و”الاستثمار في الطاقة النظيفة” و”جعل مجتمعات أكثر مرونة” و”اقتصادات أقوى”، مضيفا “هناك المزيد الذي يتعين القيام به”.

وعلى الرغم أن العديد من دول العالم قدمت تعهدات لخفض الانبعاثات المتسببة في ارتفاع درجة حرارة الأرض، من خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ الأخير، والذي عقد في مدينة جلاسجو الأسكتلندية، في نوفمبر 2021، والمعروف باسم “COP 26″، إلا أن كثيرًا من الخبراء والنشطاء قلقون من أن هذه التعهدات ليست طموحة بما فيه الكفاية لوقف الارتفاع المستمر والخطير في درجة حرارة الأرض، بما قد يتسبب في كارثة بيئية في أنحاء العالم.