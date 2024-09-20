الأرصاد: سقوط أمطار متفرقة على مناطق الشمال الغربي

أخبار ليبيا 24

أجواء ممطرة تشهدها مناطق الشمال ولاسيما الشمال الغربي، إذ توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية تساقط الأمطار على هذه المناطق. في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 27 و43 درجة مئوية في جميع المناطق.

تفصيل لحالة الطقس على المناطق

رأس اجدير حتى سرت وسهل الجفارة وجبل نفوسة



تتكاثر السحب من حين إلى آخر اليوم على بعض المناطق يتخللها سقوط أمطار متفرقة وتكون الفرصة جيدة يوم الأحد على أغلب المناطق يصحبها خلايا رعدية والرياح شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 28 و34 درجة مئوية.

الخليج وسهل بنغازي حتى امساعد



تتكاثر السحب من حين إلى آخر على بعض مناطق خاصة مناطق الجبل الأخضر مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا على بعض المناطق الساحلية، أما درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 27 و32 درجة مئوية، وتصل على أجدابيا إلى 36 درجة مئوية وتنخفض غدا.

الجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة



تكون حالة السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا خاصة يوم الأحد على الحمادة والجفرة مع سقوط أمطار قد تكون جيدة تصحبها سحب رعدية، وحركة الرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول غدا على الحمادة والجفرة إلى شمالية شرقية وباقي مناطق يوم الأحد، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 40 و43 درجة مئوية، ولا تتجاوز 35 درجة مئوية على غدامس وتنخفض غدا على الحمادة والجفرة.

الواحات والسرير وتازربو والكفرة

السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول يوم الأحد إلى شمالية غربية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 40 و42 درجة مئوية وتسجل تراجعا يوم الأحد على مناطق الواحات والسرير.