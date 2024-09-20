افتتاح وتفعيل المحكمة الدستورية في بنغازي

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افتتح خالد مسعود وزير العدل بالحكومة الليبية المحكمة الدستورية الليبية في بنغازي، وحضر حفل الافتتاح عدد من المسؤولين القضائيين والسياسيين في البلاد.

ترسيخ مبادئ سيادة القانون

وفي كلمته خلال الحفل بحسب بيان وزارة العدل، أكد وزير العدل على أهمية هذه الخطوة في ترسيخ مبادئ سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات، مشيراً إلى أن تفعيل المحكمة الدستورية يمثل علامة فارقة في مسار بناء الدولة الليبية الحديثة.

وقال الوزير “إن المحكمة الدستورية هي الحارس الأمين على الدستور، وهي المسؤولة عن تفسير أحكامه وحل النزاعات الدستورية، مما يساهم في تعزيز الاستقرار السياسي والقانوني في البلاد”.

وأضاف أن تفعيل المحكمة سيساهم في “تعزيز الثقة في القضاء من خلال تقديم العدالة بشكل عادل ونزيه و حماية حقوق الإنسان من خلال ضمان تطبيق القانون على الجميع دون تمييز و وتوفير بيئة قانونية مستقرة في البلاد كذلك بتعزيز الشراكة الدولية من خلال إظهار التزام ليبيا ببناء دولة القانون”.

من جانبهم، أكد السادة المستشارين أن المحكمة ستعمل بكل جدية وشفافية لضمان تطبيق القانون وحماية الدستور، مؤكدين على استقلاليتها وحياديتها.

وفي سياق آخر منفصل، استقبل وزير العدل وفدا من أعيان مدينة زلة ضم عدداَ من ذوي واقارب نزلاء مؤسسات الإصلاح والتأهيل، و عرض الوفد على الوزير مطالب ومقترحات بشأن النزلاء، وأكد على أن الوزارة تعمل حثيثا ووفق أعلى المعايير الإنسانية العالمية على توفير كافة سبل الرعاية والاهتمام وإعادة التأهيل للنزلاء، كما شدد على أهمية دور الأسرة ومساهمتها في عملية الإصلاح والتأهيل، داعياً أقارب النزلاء إلى التعاون مع المؤسسة لتحقيق هذا الهدف النبيل، والذي يحقق المصلحة العامة، وقد أعرب الوفد عن شكرهم وتقديرهم لما وجدوه من استقبال، مؤكدين ثقتهم في جهود الوزارة لتحسين أوضاع النزلاء مثمنين على الدور العالي للوزارة في دعم مؤسسات الإصلاح والتأهيل، وفقا للبيان .