أسعار النفط العالمية تحقق مكاسب أسبوعية

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حققت أسعار النفط العالمية مكاسب معتبرة أسبوعية، بعد خفض كبير في أسعار الفائدة الأمريكية وتراجع المخزونات العالمية.

أسعار النفط العالمية

وجرى تداول العقود الآجلة لخام برنت، اليوم الجمعة بانخفاض 19 سنتا أو 0.3% عند 73.69 دولار للبرميل، لكن مكاسبه الأسبوعية تجاوزت 4%، وسجل الخام الأمريكي، الذي ارتفع ستة سنتات إلى 72.01 دولارًا للبرميل اليوم بعد أن كان في التعاملات الأخيرة عند مستوى 70 دولار للبرميل، وتعتبر هذه المكاسب الأسبوعية تقدر بنسبة 4.8%.

والجدير بالذكر أن الخامان يعودان للتعافي في السوق العالمية بعد أن انخفضا إلى أدنى مستوياتهما في ثلاث سنوات تقريبا في العاشر من سبتمبر، وسجلا مكاسب في خمس من الجلسات السبع منذ ذلك الحين.

هذا وقد خفض البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية يوم الأربعاء. وعادة ما تؤدي تخفيضات أسعار الفائدة إلى تعزيز النشاط الاقتصادي والطلب على الطاقة، لكن البعض رأى أيضا أن التخفيض الكبير علامة على ضعف سوق العمل في الولايات المتحدة.

وكشف تقرير صادر عن معهد البترول الأميركي أن المخزونات الأميركية من النفط الخام زادت بنحو مليوني برميل خلال الأسبوع الماضي، كما سجلت مخزونات البنزين ونواتج التقطير ارتفاعاً.

وبحسب مكتب السلامة وإنفاذ الاشتراطات البيئية الأمريكي، أن نحو 30% من إنتاج النفط الخام و41% من إنتاج الغاز الطبيعي في خليج المكسيك متوقفًا، نتيجة للأضرار التي خلفها الإعصار فرنسين.