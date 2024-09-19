غيث ينتقد إطفاء الدين العام ويستفسر عن سعر الصرف

غيث ينتقد عدم وضوح عملية إطفاء الدين العام.

سعر الصرف الرسمي والجدل حول استقراره

الحكومة ملزمة بسداد الدين العام وفق القانون

التذبذب في الإيرادات: أرقام تحتاج إلى توضيح

غيث ينتقد إطفاء الدين العام ويطرح أسئلة حول شفافية الإجراءات

في تصريح تلفزيوني مثير للجدل، أثار امراجع غيث، عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي سابقًا، العديد من التساؤلات حول الطريقة التي تم بها إطفاء الدين العام . حيث أشار غيث إلى أن عملية إطفاء الدين لم تكن واضحة، ولم يتم توضيح كيفية إتمامها بطريقة قانونية وشفافة، متهماً الأطراف المعنية بالتضليل في الإعلان عن هذه العملية دون تقديم تفاصيل كافية.

في خضم حديثه الذي تابعته “أخبار ليبيا 24“، عن إطفاء الدين العام، أشار غيث إلى أن إعادة تقييم الأصول هي جزء من العملية، حيث قد تنشأ أرباح نتيجة لتغيير سعر الصرف. إلا أن هذه الأرباح، حسب قوله، لم تُقَيَّم بطريقة مفهومة، ولم يُفهم كيف يتم إطفاء الدين العام على هذا الأساس. بالنسبة لغيث، القانون ينص على شروط محددة لإعادة التقييم هذه، مما يعني أن العملية تتطلب فهماً قانونياً وتقنياً شاملاً.

امراجع غيث ينتقد عدم شفافية إطفاء الدين العام في ليبيا ويطرح تساؤلات حول استقرار سعر الصرف ومسؤولية الحكومة في سداد الديون العامة وفق القانون.

سعر الصرف الرسمي واستقراره

من الأمور التي أكد عليها غيث هي مسألة سعر الصرف، والذي ظل موضوعاً للجدل في ليبيا. وفقاً له، فإن السعر الرسمي للدينار مقابل الدولار حوالي 4.48 دينار، إلا أن هذا السعر غير نهائي ولم يتم التوصل إلى استقرار كامل حتى الآن. هذا ما يجعله يتساءل: “ماذا لو تم تخفيض سعر الصرف؟”

مثل هذا التخفيض، وفقاً لغيث، سيؤدي إلى تغييرات في قيمة الأصول الأجنبية، التي قد تُترجم إلى أرباح أو خسائر بناءً على تغيرات السوق الدولية. هذه الأرباح، حسب قوله، تعود لوزارة المالية وليست للمصرف المركزي، وهو ما يؤكد على ضرورة وجود تنظيم دقيق وواضح لهذه العمليات.

الحكومة هي الجهة المسؤولة عن سداد الدين

أوضح غيث أن الدين العام الليبي، الذي يُقدر بحوالي 7 مليار دينار، هو نتيجة الأموال التي اقترضتها الحكومة من المصرف المركزي لتغطية عجز الإيرادات. حسب تصريحاته، الحكومة هي الجهة المسؤولة عن سداد هذا الدين وليس المصرف المركزي. وأضاف أن المصرف المركزي يجب أن يقوم بخصم 5% من إيرادات النفط سنوياً لصالح الدين العام، وفقاً للقانون.

لكنه أشار إلى أن الانقسام السياسي الحاصل يجعل من الصعب معرفة ما إذا كان هذا الإجراء يُطبق فعلياً أم لا. هذا الانقسام، حسب غيث، يعقّد المسألة ويزيد من عدم الشفافية في العمليات المالية داخل الدولة.

التذبذب في الإيرادات: هل هو أمر طبيعي؟

أثار غيث أيضاً نقطة هامة تتعلق بالإيرادات والضرائب في ليبيا. وفقاً للأرقام المتاحة، فإن الإيرادات بلغت حوالي 76 مليون دينار، في حين أن إيرادات قطاع الاتصالات بلغت 52 مليون دينار. ورغم أن هذه الأرقام قد تبدو صغيرة مقارنة بحجم الاقتصاد الليبي، إلا أن غيث أشار إلى أن التذبذب في هذه الأرقام ليس كبيراً بما يكفي ليكون مقلقاً. ما يلفت الانتباه بالنسبة له هو الأرقام المتعلقة بقطاع الاتصالات، والتي يرى أنها تستحق تفسيراً أعمق من الجهات المعنية.

التفاصيل المالية: هل هي مضللة؟

ختم غيث مداخلته بالتأكيد على أن التفاصيل المالية التي تُعرض في الميزانيات العامة للدولة غالباً ما تكون مضللة. بالنسبة له، فإن الطريقة التي تعمل بها وزارة المالية في صرف المرتبات، وكذلك التفاوت بين الجهات المستقلة وغير المستقلة، هي أمور تثير العديد من التساؤلات. على سبيل المثال، بلغ حجم المرتبات الحكومية حوالي 17 مليار دينار، وهو رقم اعتبره غيث غير منطقي تماماً بالنظر إلى الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

بالإضافة إلى ذلك، أشار إلى أن قانون الميزانية في ليبيا يمنح الحكومة صلاحية الاقتراض من المصرف المركزي بشكل أوتوماتيكي، دون الحاجة إلى إصدار تشريع خاص بذلك. ورغم أن هذه العملية تتم وفقاً لقانون الميزانية، إلا أنها تحتاج إلى موافقة السلطة التشريعية لتكون قانونية بالكامل.