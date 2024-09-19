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صادرات البنزين من الصين تنخفض بواقع 770 ألف طن في أغسطس

الصين ومستويات صادرات البنزين

19 سبتمبر، 2024 9:49 ص
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النفط يواصل الانخفاض للأسبوع الثاني وسط مخاوف جيوسياسية
النفط يواصل الانخفاض للأسبوع الثاني وسط مخاوف جيوسياسية

أخبار ليبيا 24

انخفضتْ صادرات البنزين من الصين في شهر أغسطس المنصرم بواقع 770 ألف طن.

وأرجعت تقارير حكومية هذا الانخفاض إلى تراجع العوائد واستنزاف حصص التصدير بشكل سريع، إذ استهلكتْ المصافي والشركات الصينية حوالي 80% من الحصة المخصصة للتصدير لعام 2024؛ الأمر الذي أدى إلى تقليص حجم الصادرات.

واردات الصين النفطية تنخفض إلى أدنى مستوياتها

 

وسجلت واردات الصين من النفط الخام في يوليو الماضي انخفاضًا ملحوظًا، إذ وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ سبتمبر 2022.

ووفقًا للبيانات الصادرة عن الإدارة العامة للجمارك، تراجعت الواردات بنسبة 3% على أساس سنوي، لتصل إلى حوالي 9.97 مليون برميل يوميًا؛ مرجعةً سبب الانخفاض الكبير إلى ضعف هوامش المعالجة وانخفاض الطلب على الوقود عالميًا.

ووفقًا لبيانات حكومية رسمية، بلغ إجمالي واردات الصين من النفط الخام عن الفترة من يناير وحتى يوليو الماضي، 10.89 مليون برميل يوميًا أي أنها انخفضتْ بـــ 2.4% مقارنة مع معطيات العام الماضي.

تشهد أسعار النفط انخفاضاً ملحوظاً لأدنى مستوياتها في سبعة أشهر، وذلك نتيجة عدة عوامل اقتصادية وجيوسياسية، إذ زادت مخاوف تباطؤ الاقتصاد العالمي بسبب سياسات التشديد النقدي التي تتبعها البنوك المركزية الكبرى مثل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي، إذ تسهم هذه السياسات في السيطرة على التضخم لكنها تؤدي إلى تقليل الطلب على الطاقة، بما في ذلك النفط.

19 سبتمبر، 2024 9:49 ص
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