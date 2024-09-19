برنت يدعو لحل أزمة المصرف المركزي ويشدد على الشفافية

ناقشَ جيريمي برنت، القائم بأعمال السفارة الأمريكية، مسألة الأزمة المستمرة المتعلقة بالمصرف المركزي الليبي، وسُبل حلحلتها.

برنت وفي خضم مشاوراته مع عادل جمعة، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية، ومع مستشار رئيس الحكومة، إبراهيم الدبيبة؛ شدّد على أهمية التوصل إلى تسوية عبر جهود وساطة تقودها بعثة الأمم المتحدة في ليبيا.

كما أشار برنت إلى أنهم ناقشوا ما وصفه «بالهواجس المشروعة» حيال إغلاق حقول النفط، وتأثيراته السلبية على الموارد الوطنية الليبية.

وأشار إلى أن الحفاظ على الكفاءة المهنية والشرعية في المؤسسات الاقتصادية الحيوية يعتبر أساسيًا لدعم استقرار ليبيا وتنميتها.

وفي السياق ذاته، دعا برنت الأطراف المختلفة إلى التوافق حول توزيع عائدات النفط بشفافية وخضوعها للمساءلة، لضمان استفادة كافة المناطق الليبية من تلك الإيرادات، يحسبِ ما نشرته السفارة الأمريكية في ليبيا.

بدورها ناقشت ستيفاني خوري، نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية في ليبيا، معباسكوالي فيرارا، المدير العام للشؤون السياسية والأمنية في وزارة الخارجية الإيطالية، في العاصمة روما؛ أزمة مصرف ليبيا المركزي وإغلاق حقول النفط، باعتبارها من أكثر التحديات إلحاحًا التي تهدد استقرار البلاد.

خوري، وفي منشور عبر حسابها على منصة «X» أكدت أن الاجتماع ركز على ضرورة توحيد مؤسسات الدولة الليبية، بما في ذلك مصرف ليبيا المركزي، لتعزيز شرعيتها وقدرتها على إدارة الأزمات الاقتصادية.

كما شددت على أهمية الحلول السلمية عبر الحوار الوطني كسبيل وحيد لتحقيق تسوية مستدامة تنهي حالة الانقسام التي تعصف بالمشهد السياسي والاقتصادي في ليبيا.