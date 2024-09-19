الفيتوري: أزمة المصرف المركزي تؤثر على المواطن الليبي

“ارتفاع أسعار السلع وانكماش السيولة: نتائج أزمة المصرف المركزي”

“علاقة ليبيا بالمصارف الدولية: هل تتأثر بأزمة المركزي؟”

“كيف تؤثر الأزمة النقدية على المواطن الليبي واقتصاده؟”

“المؤسسات الدولية تُطالب بمصرف مركزي واحد ومجلس إدارة فعال”

تشهد ليبيا أزمة اقتصادية خانقة، تتسبب فيها الكثير من العوامل المعقدة، ويبدو أن مصرف ليبيا المركزي يحتل جزءاً كبيراً من هذه الأزمة. من هنا جاءت تصريحات أستاذ الاقتصاد بجامعة بنغازي، الدكتور عطية الفيتوري، لتسلط الضوء على هذه المعضلة وتأثيرها المباشر على المواطن الليبي. ومع أن البعض يعتقد أن الأزمة تؤثر على العلاقات بين الجهاز المصرفي الليبي والمصارف الأجنبية، إلا أن الفيتوري يرى أن التأثير الأهم هو على الداخل الليبي، وعلى المواطنين الذين يعيشون حالة من القلق والضيق الاقتصادي اليومي.

أكد الفيتوري في منشور له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” رصدته “أخبار ليبيا 24” أن استمرار الأزمة في المصرف المركزي الليبي يؤدي إلى توقف فتح الاعتمادات اللازمة لاستيراد السلع من الخارج، مما يزيد من الأسعار في السوق الليبي وربما يؤدي إلى اختفاء بعض السلع الأساسية. هذا السيناريو يتسبب في ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء، ما يؤدي إلى تراجع قيمة الدينار الليبي وتآكل القدرة الشرائية للمواطن. الأثر الاقتصادي يمتد إلى تدني مستوى الدخول النقدية، مما يعزز من انكماش السوق وتفاقم المشاكل الاجتماعية المرتبطة بالبطالة وارتفاع معدلات الفقر.

بخلاف ما يُشاع، يوضح الفيتوري أن تأثير الأزمة على العلاقات الخارجية بين المصرف المركزي الليبي والمصارف الدولية ليس كبيرًا. المصارف الليبية والمصرف المركزي لا تعتمد على الاقتراض الخارجي، ولا توجد ديون مستحقة عليها لصالح المؤسسات الدولية، بما في ذلك صندوق النقد الدولي. هنا، يظهر بوضوح أن الأثر الأكبر ينحصر في السوق المحلي، وليس في العلاقات المالية الدولية.

أزمة مصرف ليبيا المركزي تؤثر بشكل مباشر على المواطن الليبي بارتفاع الأسعار ونقص السيولة، بينما لا تتأثر العلاقات بالمصارف الدولية، وتُطالب المؤسسات الدولية بمصرف مركزي موحد.

فالحقيقة أن الجهاز المصرفي الليبي ليس مدينًا للمؤسسات الأجنبية. لم تلجأ المصارف الليبية إلى الاقتراض من البنوك الدولية، وبالتالي فإن تلك العلاقات الخارجية لم تتأثر بشكل مباشر بأزمة المصرف المركزي. الفيتوري يلفت الانتباه إلى أن العلاقة الأساسية بين ليبيا والمؤسسات المالية الأجنبية تعتمد على حركة استيراد السلع وتصدير النفط، ما يعني أن استقرار هذه العلاقات يتطلب مصرفًا مركزيًا موحدًا يضمن سير هذه العمليات بسلاسة.

في الداخل الليبي، تبدو الأزمة أكثر وضوحًا في تأثيرها على حياة المواطن اليومية. نقص السيولة في البنوك، وارتفاع أسعار السلع والخدمات، وتراجع القيمة الحقيقية لدخل المواطن الليبي، كلها أمور تنعكس سلبًا على مستوى المعيشة. ويأتي ذلك في ظل تزايد البطالة، وتفاقم الفساد، وتضاؤل اليقين بشأن مستقبل الأوضاع الاقتصادية. الفيتوري يُحذّر من أن استمرار الأزمة بهذا الشكل سيؤدي إلى تفاقم التحديات الاقتصادية والاجتماعية، مع تزايد الشكوك حول ما سيؤول إليه الوضع مستقبلاً.

الأزمة ليست فقط أزمة نقدية، بل هي أزمة شاملة تمس جميع جوانب الحياة الاقتصادية في البلاد. التضخم الذي يواجهه المواطن لا يتوقف عند ارتفاع أسعار السلع الأساسية فقط، بل يمتد إلى تدهور خدمات البنية التحتية وازدياد الفجوة بين الطبقات الاجتماعية. والنتيجة هي اتساع دائرة الفقر وتراجع مستوى التعليم والصحة.

مطالب المؤسسات الدولية: الحل في مجلس إدارة موحد

رغم أن الأزمة النقدية تبدو مركزة في الداخل، إلا أن المجتمع الدولي ليس بمنأى عنها. الفيتوري يشير إلى أن المؤسسات المالية الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، طالبت بوجود مصرف مركزي ليبي موحد، بمجلس إدارة مستقل وقادر على توجيه الاقتصاد نحو الاستقرار. يأتي هذا الطلب من قناعة تلك المؤسسات بأن وجود مصرف مركزي موحد هو الضمانة الوحيدة لاستقرار السياسات النقدية والمالية في البلاد، ولإعادة الثقة الدولية في الاقتصاد الليبي.

الفيتوري يرى أن وجود مجلس إدارة فعّال للمصرف المركزي هو خطوة حتمية ليس فقط لاستعادة الثقة الدولية، ولكن أيضًا لتحسين الأوضاع الاقتصادية الداخلية. المصرف المركزي يجب أن يكون مستقلًا وشفافًا، وقادرًا على اتخاذ قرارات جريئة تهدف إلى إصلاح الوضع الاقتصادي المتأزم، بما ينعكس بشكل إيجابي على حياة المواطن اليومية.

البحث عن الحلول

ختاماً، فإن الأزمة التي يمر بها المصرف المركزي الليبي هي أزمة مركبة ومعقدة تتطلب حلولاً عاجلة وفعّالة. تأثير هذه الأزمة يتجاوز حدود المصارف والعلاقات الدولية ليصل إلى عمق الحياة اليومية للمواطن الليبي. الارتفاع المستمر في أسعار السلع، وتدهور قيمة الدينار، وازدياد معدلات البطالة، كلها عوامل تُفاقم من معاناة الشعب الليبي.

الفيتوري يدعو إلى توافق سريع لتشكيل مجلس إدارة جديد للمصرف المركزي قادر على إدارة الأزمة وتوجيه الاقتصاد الليبي نحو الاستقرار. هذا الحل يجب أن يترافق مع إصلاحات مالية واقتصادية واسعة تهدف إلى تحسين ظروف المعيشة والحد من الفساد، لتستعيد ليبيا عافيتها الاقتصادية وتعود إلى مسار النمو والتنمية.