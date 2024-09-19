الدينار يهوي أمام الدولار الذي ارتفع في السوق الموازية خلال يوم بـ1.19‎%‎

قفز سعر صرف الدولار أمام في السوق الموازية ارتفاعًا قدرهُ 0.09 دينار، مسجلاً 7.65 دينار؛ وهو ما يمثل نسبة زيادة قدرها حوالي 1.19%.

وشهدت أسعار العملات الأجنبية في السوق الموازية تغيرات كبيرة مقارنة بالأيام السابقة. فقد بلغ سعر صرف الدولار 7.65 دينار، مرتفعًا من 7.56 دينار في البيانات السابقة، في حين ارتفع سعر اليورو إلى 8.33 دينار مقارنة بـ 8.28 دينار في السابق، في المقابل، استقر الجنيه الإسترليني عند 9.60 دينار دون تغيير.

وفيما يخص الحوالات، ارتفع سعر التحويل إلى تركيا ليصل إلى 7.75 دينار، مقارنة بـ 7.66 دينار سابقًا، وكذلك الحوالات إلى دبي ارتفعت إلى 7.76 دينار بعد أن كانت 7.67 دينار.

أما الليرة التركية والدينار التونسي، فقد حافظا على استقرارهما عند 0.22 دينار و2.5 دينار على التوالي.

وفي قطاع الذهب، سجل سعر كسر الذهب عيار 18 ارتفاعًا طفيفًا، حيث بلغ 461 دينار، مقارنة بـ 458 دينار في الأيام الماضية.

وفي سياقٍ ذي صلة،

ناقشت ستيفاني خوري، نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية في ليبيا، معباسكوالي فيرارا، المدير العام للشؤون السياسية والأمنية في وزارة الخارجية الإيطالية، في العاصمة روما؛ أزمة مصرف ليبيا المركزي وإغلاق حقول النفط، باعتبارها من أكثر التحديات إلحاحًا التي تهدد استقرار البلاد.

خوري، وفي منشور عبر حسابها على منصة «X» أكدت أن الاجتماع ركز على ضرورة توحيد مؤسسات الدولة الليبية، بما في ذلك مصرف ليبيا المركزي، لتعزيز شرعيتها وقدرتها على إدارة الأزمات الاقتصادية.

كما شددت على أهمية الحلول السلمية عبر الحوار الوطني كسبيل وحيد لتحقيق تسوية مستدامة تنهي حالة الانقسام التي تعصف بالمشهد السياسي والاقتصادي في ليبيا.