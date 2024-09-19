الأرصاد: أمطار رعدية متوقعة على الشمال الغربي

تشير توقعات مركز الأرصاد الجوية إلى أن السحب الرعدية ستتزايد من مساء اليوم على مناطق الشمال الغربي، مما سيؤدي إلى هطول أمطار جيدة على بعض المناطق، مع احتمال تجمع المياه في الأماكن المنخفضة.

مناطق راس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة:

تتوقع النشرة الجوية تكاثر السحب الرعدية مساء اليوم وصباح الغد، خصوصًا في المناطق الممتدة من شرق طرابلس حتى مصراتة، إذ ستكون الأمطار غزيرة أحيانًا، والرياح ستنشط من الشمال الشرقي إلى الشرقي معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 30 و34 درجة مئوية.

مناطق الخليج وسهل بنغازي حتى أمساعد:

ستتكون سحب متفرقة على الجبل الأخضر مع فرصة لهطول أمطار متقطعة، والرياح ستدور بين الشمال الشرقي والشمال الغربي معتدلة السرعة، مع درجات حرارة قصوى تتراوح بين 29 و34 درجة مئوية.

مناطق الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة:

ستكون السماء قليلة السحب مع تزايد السحب بين الحين والآخر، وقد تتساقط أمطار متفرقة على مناطق الحمادة وغدامس والرياح ستكون متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى ستتراوح بين 38 و41 درجة مئوية، مع تراجع متوقع يوم السبت.

مناطق الواحات – السرير – تازربو – الكفرة:

ستبقى السماء صافية إلى قليلة السحب، مع رياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى ستتراوح بين 37 و42 درجة مئوية، مع توقع تراجعها يوم السبت، بحسب الأرصاد.