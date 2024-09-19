أسعار النفط تتراجع جراء ضعف الطلب في الولايات المتحدة

تراجعتْ أسعار النفط مع تزايد الإشارات على ضعف الطلب في الولايات المتحدة، ما عكس التأثير الإيجابي لتخفيضات الفائدة التي أقرها مجلس الاحتياطي الفيدرالي؛ إذ جرى تداول برنت عند مستوى 73 دولارًا للبرميل، في حين سجل الخام الأمريكي مستوى 70 دولارًا.

إدارة معلومات الطاقة كشفتْ في بياناتٍ حديثة عن انخفاض ملموس في استهلاك البنزين بالولايات المتحدة، إذ تراجع الطلب إلى أقل من 9 ملايين برميل.

الجدير بالذكر أن خام برنت فقد حوالي 15% من قيمتهِ خلال هذا الربع، مدفوعًا بمخاوف تباطؤ الاقتصاد الصيني.

وعلى صعيد آخر، كشف تقرير صادر عن معهد البترول الأميركي أن المخزونات الأميركية من النفط الخام زادت بنحو مليوني برميل خلال الأسبوع الماضي، كما سجلت مخزونات البنزين ونواتج التقطير ارتفاعاً، بحسب البيانات.

وكشفتْ هيئة السلامة وحماية البيئة الأميركية عن توقف أكثر من 12% من إنتاج النفط الخام.

كما أكدت هيئة السلامة وحماية البيئة الأميركية توقف 16% من إنتاج الغاز الطبيعي في خليج المكسيك بالولايات المتحدة، نتيجة الإعصار فرنسين.

وبحسبِ بيانات هيئة السلامة وحماية البيئة الأميركية، ولا يظل حوالي 213 ألف برميل من النفط يوميًا و298 مليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي متوقفة عن العمل، وذلك بعد أن ضرب الإعصار المدمّر السواحل الأميركية الأسبوع الماضي

بدورهِ كشفَ مكتب السلامة وإنفاذ الاشتراطات البيئية الأمريكي، أن نحو 30% من إنتاج النفط الخام و41% من إنتاج الغاز الطبيعي في خليج المكسيك متوقفًا، نتيجة للأضرار التي خلفها الإعصار فرنسين.