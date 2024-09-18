مفوضية الانتخابات تتابع الدعم دولي لتعزيز الانتخابات البلدية في ليبيا

بحث عضو مجلس مفوضية الانتخابات عبد الحكيم الشعاب، مع نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا (UNDP) محمد صالح، سبل دعم المجتمع الدولي للمفوضية في إطار انتخابات المجالس البلدية. جاء ذلك خلال لقاء عقد في ديوان المفوضية بطرابلس.

استعرض الجانبان خلال اللقاء مشروع «بيبول» (PEPOL) وما يمكن أن يقدمه من خبرات مساندة للمفوضية في إدارة وتنفيذ الانتخابات.

كما تم التطرق إلى آخر مستجدات العملية الانتخابية ودور المجتمع الدولي في تعزيز الديمقراطية بليبيا.

من جانبه، أشاد الجانب الأوروبي بالجهود التي بذلتها المفوضية في مراحل الانتخابات السابقة، مؤكدًا أن هذه الجهود تمت بمستوى عالٍ من المهنية، وأن الدول المانحة ملتزمة بدعم الاستحقاقات الانتخابية المقبلة وتعزيز المسار الديمقراطي في ليبيا.

وفي وقتٍ سابق.. ناقشتْ وحدة دعم المرأة، التابعة لمفوضية الانتخابات، مقترحات تعزيز مشروع سفيرات التوعية الانتخابية، بحضور رئيسة قسم التوعية عائشة ثبوت، ومنسقة الوحدة نجوى برزويل، ومستشارة ببعثة الأمم المتحدة سالينا جوشي.

وتضمن الاجتماع التركيز على مشروع سفيرات التوعية الانتخابية، والاطلاع على آخر التطورات التي شهدها المشروع منذ انطلاقه، بما في ذلك التدريبات المتقدمة وإضافة أجيال جديدة من المشاركات.

كما أبرزت الوحدة النجاحات التي حققتها السفيرات في تعزيز مشاركة المرأة في الانتخابات، وأهمية دمج المشاركات في مشروع رائدات لإضفاء طاقات شبابية جديدة يمكن توجيهها نحو زيادة الوعي بين الشابات للمشاركة الفاعلة في العملية الانتخابية.