مصر ترفع أسعار الغاز في خطوة تهدف إلى ضبط الاقتصاد

أعلنتْ وزارة البترول المصرية عن زيادة كبيرة في أسعار الغاز والمازوت، في إطار إجراءات ضبط الاقتصاد وتحسين إدارة الموارد، وتصبُ هذه الزيادة في سياق الجهود الحكومية للتعامل مع الأوضاع الاقتصادية الراهنة وتعزيز استدامة القطاع الطاقوي.

وجرو رفع سعر أسطوانة غاز الطهي السائل «البوتاجاز» المنزلي بنسبة 50%، ليصل من 100 جنيه إلى 150 جنيهًا. كما شهد سعر أسطوانة غاز الطهي السائل «البوتاجاز» التجاري زيادة بنسبة 33.3%، ليبلغ 200 جنيه بعد أن كان 150 جنيهًا.

أما بالنسبة للمازوت، فقد ارتفع سعر طن المازوت المورد لمحطات توليد الكهرباء بنسبة 160%، إذ قفز من 2500 جنيه إلى 6500 جنيه.

تأتي هذه الزيادات في إطار جهود الحكومة لمواجهة الضغوط الاقتصادية وتعديل أسعار الطاقة بما يتماشى مع تكاليف الإنتاج والتوريد، مع محاولة تحقيق توازن بين توفير الموارد المالية وتحقيق الاستدامة الاقتصادية.