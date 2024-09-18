مصرف ليبيا المركزي ينفي الشائعات ويؤكد التزامه بالشفافية المالية

أكد مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي المكلف من الرئاسي أن البيانات التي ينشرها حول الإيراد العام والإنفاق تأتي في إطار تعزيز الشفافية والالتزام بالتشريعات المنظمة، مشددًا على أن جميع الأرقام والبيانات المدرجة تستند إلى الدفاتر المالية الرسمية.

وأوضح المصرف أن لديه الموارد الكافية لإطفاء الدين العام، لكن الإدارة السابقة لم تفصح عن ذلك، مؤكداً أن الرسوم الضريبية والاحتياطيات ما زالت كما هي في السجلات ولم يُتخذ أي إجراء بشأنها لكونها تتطلب موافقة الجهات المختصة.

كما نفى المصرف تنفيذ أي قيود محاسبية تتعلق بالرسوم الضريبية أو تحويل أرصدة، داعيًا الجهات الرقابية إلى الاطلاع على سجلاته في أي وقت.

وجدد المصرف دعوته لوسائل الإعلام لتحري الدقة وتجنب نشر الأخبار المضللة حفاظًا على استقلالية المؤسسة وابتعادها عن التجاذبات السياسية.

ورد الصديق الكبير على تقرير محافظ مصرف ليبيا المركزي المكلف من قِبل الرئاسي، الذي نشر بيان الإيراد والإنفاق، منوهًا على وجود مغالطاتٍ في التقرير أبرزها:

أولا: زادت مصروفات الباب الأول (المرتبات) بمقدار 1.1 مليار دينار على الرغم أن مرتبات شهر أغسطس غير مشمولة في هذا البيان.

ثانياً: إخفاء الالتزامات القائمة من جدول استخدامات النقد الأجنبي والتي قدرها البيان نفسه بأنها تقدر بمبلغ 6.12 مليار دولار بالرغم من كونها التزامات قائمة يجب على المصرف المركزي سدادها عند تاريخ استحقاقها، مما يؤكد قصد التضليل وإخفاء الحقائق في البيان

ثالثاً: إمعاناً في التخبط، نُسب البيان الشهري إلى مجلس الإدارة المنتحل الصفة الذي لا يملك نصاباً قانونياً بالأساس نظراً لانسحاب أغلبية أعضائه الذين تمت تسميتهم في قرار المجلس الرئاسي غير القانوني.

رابعاً: إن إطفاء الدين العام لا يتم بجرة قلم، وهو من اختصاص السلطتين التنفيذية والتشريعية وفق إجراءات محددة، وما ورد في البيان هو عبارة عن تضليل للرأي العام، وهو مؤشر خطير قد يكون الهدف منه إخفاء بعض المبالغ.

خامساً: لا يُعقل نشر بيانات عن أرباح شهرية للمصرف المركزي، قبل مراجعة تلك الأرباح واعتمادها من قبل ديوان المحاسبة، فضلاً عن التصرف في تلك الأرباح.