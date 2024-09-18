مؤسسة النفط: استهلاك 1.1 مليار قدم مكعب من الغاز خلال 24 ساعة

كشفتْ مؤسسة النفط عن استهلاك كميات ضخمة من الغاز والنفط والديزل والزيت الثقيل خلال الساعات الـ 24 الماضية، وفيما يلي تفاصيل الاستهلاك:

الشركة العامة للكهرباء:

بحسب مؤسةة النفط استهلكت 924.69 مليون قدم مكعب من الغاز لتوليد الطاقة، و6436 طن متري من الديزل، و18576 برميل من النفط الخام المستخدم في محطة أواباري، و275 طن متري من زيت الوقود الثقيل.

المؤسسة الوطنية للنفط:

استهلكت: 87 مليون قدم مكعب من الغاز، في حين استخدم مجمع الحديد والصلب والمصانع الصغيرة الأخرى 65 مليون قدم مكعب من الغاز.

مصانع الأسمنت استهلكت 32 مليون قدم مكعب من الغاز.

وبلغ إجمالي الاستهلاك المحلي 1.108.19 مليون قدم مكعب من الغاز، و 6.436 طن متري من الديزل، و 18.576 برميل من النفط الخام، بالإضافة إلى 275 طن متري من زيت الوقود الثقيل، بحسب مؤسسة النفط.

إلى ذلك، كشفت شركة التحليلات «إيه إن زي» عن هبوط حاد في صادرات النفط الليبي التي تراجعت إلى 314 ألف برميل يوميًا خلال الأسبوع الماضي، مقارنة بـ 468 ألف برميل يوميًا خلال الأيام الأولى من سبتمبر.

هذا الانخفاض في الصادرات الليبية كان له تأثير مباشر على أسعار النفط، التي شهدت ارتفاعًا في التعاملات المبكرة للأسواق الآسيوية يوم الإثنين. وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن هذا الارتفاع مرتبط بالتوترات المستمرة بشأن إدارة مصرف ليبيا المركزي، التي تؤثر على قطاع النفط في البلاد.

وبيّنت الشركة أن هذا التراجع يعكس تداعيات مستمرة على إمدادات النفط العالمية، مع استمرار الأزمة السياسية في ليبيا.

ومن المتوقعِ أن يُسجل انخفاض جديد في صادرات النفط الخام من ليبيا بمقدار 300 ألف برميل يوميا خلال سبتمبر الحاليّ.