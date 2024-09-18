غانيون تشيد بصمود الليبيين وتختتم مهامها بعد 3 سنوات من الخدمة

أشادت نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، جورجيت غانيون، بصمود وشجاعة الشعب الليبي، معتبرة أن عزيمتهم ستظل مصدر إلهام دائم لها.

جاء ذلك في ختام مهمتها التي استمرت لأكثر من ثلاث سنوات، حيث أعربت عن شكرها العميق لشعب ليبيا على الدعم والترحيب الذي حظيت به، وأكدت أن التقدم المحرز في مجالات الدعم الإنساني، التنمية المستدامة، وبناء السلام يعكس جهودًا مشتركة مع الشركاء المحليين والدوليين.

غانيون أضافت أن ليبيا ما زالت تواجه تحديات كبيرة، لكنها أعربت عن ثقتها في استمرار فريق الأمم المتحدة في تقديم الدعم لتحقيق مستقبل أكثر سلامًا واستقرارًا.

وفي وقتٍ سابق… قامتْ جورجيت غانيون، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة ومنسقة الشؤون الإنسانية في ليبيا، بزيارة إلى درنة، شحات، البيضاء، وبنغازي، برفقة فرق من منظمات الأمم المتحدة، وذلك في إطار إحياء الذكرى الأولى لفيضانات العاصفة دانيال التي خلفت دمارًا واسعًا في هذه المناطق.

وخلال الزيارة، التقتْ غانيون بعمداء بلديات شحات وبنغازي، وناقشت معهم جهود التعافي المستمرة. وأشادت عبر حسابها على منصة x بالتقدم الكبير الذي تحقق في إعادة بناء البنية التحتية والمرافق الصحية، بالإضافة إلى خلق فرص جديدة لسبل العيش، مؤكدةً أن هذا التقدم يعكس صمود المجتمعات المحلية وجهود السلطات الليبية بدعم من الأمم المتحدة.