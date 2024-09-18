شركة البريقة تحدد مواقع البيع المباشر بالسعر الرسمي في سبها

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط عن تحديد مواقع جديدة للبيع المباشر للمواطنين بمدينة سبها، وذلك ضمن جهودها لضمان وصول الوقود بأسعار رسمية ومباشرة للمستهلكين.

ووفقاً للبيان الصادر عن الشركة، سيتم توفير الوقود عبر ثلاث نقاط بيع رئيسية في المدينة:

1. طريق دائري القرضة: بيع عدد 490 اسطوانة.

2. ساحة التحرير سبها: بيع عدد 490 اسطوانة.

3. طريق دائري الجديد: بيع عدد 490 اسطوانة.

وبذلك، يصبح المجموع الكلي للأسطوانات المتاحة في هذه النقاط الثلاث 1470 أسطوانة، مما يعكس الجهود الكبيرة التي تبذلها الشركة لضمان توفر الوقود بأسعار معقولة وخدمة مباشرة للمواطنين.

وتهدف شركة البريقة من خلال هذه المبادرة إلى تسهيل الحصول على الوقود وتفادي أي نقص قد يحدث في السوق.

وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام الشركة بتلبية احتياجات المواطنين وتخفيف الضغط على الأسواق.

وفيما سبق… أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط، عن تسيير شحنات من أسطوانات غاز الطهي المنزلي إلى مدن الجنوب الغربي.

كما أكدت الإدارة العامة للتشغيل والصيانة استعداد مستودعات الشركة في طرابلس والزاوية ومصراتة لاستقبال موزعي غاز الطهي المنزلي من المنطقة الجنوبية، ومنحهم أولوية التعبئة، بالتنسيق مع إدارة تشغيل المنطقة الجنوبية بمستودع سبها النفطي.

وتأتي هذه المبادرة ضمن برنامج نقاط البيع المباشر للمواطنين، ومن المتوقع وصول الشحنات مساء اليوم، بعد انطلاقها من مستودع طرابلس النفطي والزاوية، لتؤكد التزام شركة البريقة بمسؤوليتها الاجتماعية والإنسانية والوطنية.

بدورهِ أفاد أحمد المسلاتي، المتحدث الرسمي باسم شركة البريقة لتسويق النفط، بارتفاع منسوب المياه أمام مستودع سبها النفطي، مما عطل قدرة المستودع على تنفيذ طلبات وقود البنزين 95، الديزل، وغاز الطهي للمحطات التابعة لشركات التوزيع.