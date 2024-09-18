جهود أممية لحل أزمة المركزي وإنهاء الانقسام السياسي

أكدت ستيفاني خوري، نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، أن الجهود الحالية تتركز على إنهاء أزمة مصرف ليبيا المركزي ومعالجة الانقسام داخل المجلس الأعلى للدولة.

وأوضحت خوري عبر حسابها على منصة «X» أن النقاش مع رؤساء اللجان المنتخبة في المجلس الأعلى للدولة تطرق إلى الحاجة الملحة لإحياء العملية السياسية في ليبيا وتمهيد الطريق لإجراء الانتخابات.

اللقاء، الذي عُقد في مقر بعثة الأمم المتحدة بطرابلس، يهدف إلى دعم الجهود الرامية لتوحيد المؤسسات السياسية والاقتصادية في ليبيا، ما يعزز فرص التوصل إلى حلول سلمية ومستدامة للأزمات التي تعاني منها البلاد.

وفي لقاءٍ سابق…

بحثَ عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة منتهية الولاية، مع ستيفاني خوري، نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة والقائمة بأعمال رئيس البعثة الأممية لدى ليبيا، آخر التطورات السياسية الراهنة.

وتضمن اللقاء المنعقد بمقر مجلس الوزراء في طرابلس، الوقوف على آخر التطورات السياسية الراهنة في البلاد والجهود المبذولة لتحقيق استقرار مستدام.

وأكد الدبيبة على أهمية التعاون مع البعثة الأممية ودورها في دعم الحوار الوطني، مشدداً على ضرورة الحفاظ على استقلالية القرار الليبي وسيادة المؤسسات الوطنية.

كما دعا رئيس الوزراء إلى مواصلة العمل المشترك لضمان تهيئة الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات وإنهاء المرحلة الانتقالية، تحقيقاً لتطلعات الشعب الليبي في بناء دولة مستقرة وآمنة.