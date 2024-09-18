جلسة حوارية في طبرق لتعزيز مشاركة ذوي الإعاقة في الانتخابات

نظمتْ وحدة دعم الأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع مكتب الإدارة الانتخابية في طبرق، جلسة حوارية لتعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في انتخابات المجالس البلدية.

جاء هذا الحدث تحت شعار «نحو مشاركة فاعلة في الانتخابات البلدية»، بمشاركة مجموعة من الشخصيات المعنية بالعملية الانتخابية وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

ناقش الحاضرون عدة مواضيع مهمة حول تسجيل الناخبين، أهمية بطاقة الناخب، حملات التوعية، ومرحلة الاقتراع، إلى جانب عرض حول اللائحة التنفيذية لانتخابات المجالس البلدية. واختتمت الجلسة بتقديم مقترحات وتوصيات تهدف إلى تعزيز المشاركة الفعالة للأشخاص ذوي الإعاقة في الانتخابات المقبلة.

شارك في الجلسة رئيس مكتب الإدارة الانتخابية طبرق السيد علي الطائع، ورئيس قسم التواصل بالمفوضية السيد عبد الرؤوف شنب، ومسؤولة وحدة دعم الأشخاص ذوي الإعاقة السيدة ماجدة الكاتب، إلى جانب مسؤول وحدة الدعم بمكتب طرابلس السيد باسم أبوحميدة. كما حضر ممثلون عن منظمات حقوقية معنية بالأشخاص ذوي الإعاقة.

وفي سياق ذي صلة… ناقشت وحدة دعم المرأة، التابعة لمفوضية الانتخابات، مقترحات تعزيز مشروع سفيرات التوعية الانتخابية، بحضور رئيسة قسم التوعية عائشة ثبوت، ومنسقة الوحدة نجوى برزويل، ومستشارة ببعثة الأمم المتحدة سالينا جوشي.

وتضمن الاجتماع التركيز على مشروع سفيرات التوعية الانتخابية، والاطلاع على آخر التطورات التي شهدها المشروع منذ انطلاقه، بما في ذلك التدريبات المتقدمة وإضافة أجيال جديدة من المشاركات.

كما أبرزت الوحدة النجاحات التي حققتها السفيرات في تعزيز مشاركة المرأة في الانتخابات، وأهمية دمج المشاركات في مشروع رائدات لإضفاء طاقات شبابية جديدة يمكن توجيهها نحو زيادة الوعي بين الشابات للمشاركة الفاعلة في العملية الانتخابية.

وتناول الاجتماع مناقشات حول مهام السفيرات، وآليات العمل تحت إطار وحدة دعم المرأة، بالإضافة إلى استراتيجيات التنسيق والتواصل بين شركاء العملية الانتخابية لضمان نجاح حملات التوعية التي تنظمها السفيرات.