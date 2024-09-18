تبون يحدد أهدافًا استراتيجية لتحفيز النمو الاقتصادي والابتكار في الجزائر

أعلنَ عبد المجيد تبون الرئيس الجزائري عن سلسلة من المبادرات الطموحة التي تستهدف تعزيز التنمية الاقتصادية في الجزائر خلال ولايته الثانية.

أولى الخطوات الرامية لتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الحبوب، أعلن تبون عن خطة للوصول إلى الاكتفاء الذاتي الكامل من القمح الصلب بحلول نهاية عام 2025.

وفي سياق الأهداف الاقتصادية الطموحة، يسعى الجزائر لإطلاق 20 ألف مشروع استثماري خلال فترة رئاسته الثانية، بالإضافة إلى تنفيذ خطة طموحة لبناء مليوني وحدة سكنية لتحسين قطاع الإسكان في البلاد.

وفي سياق تعزيز فرص العمل، تعهد تبون بخلق 450 ألف وظيفة جديدة، وهو ما يعكس التزامه بمعالجة قضايا البطالة وتحفيز النمو الاقتصادي.

وأكد الرئيس الجزائري أيضًا على زيادة عدد المؤسسات الناشئة إلى 20 ألف مؤسسة بنهاية فترة ولايته، مما يعزز الابتكار ويعزز من قوة الاقتصاد الوطني.

تأتي هذه التصريحات في إطار جهود تبون لتسريع النمو الاقتصادي وتحقيق الاستقرار الاجتماعي، مع التركيز على تطوير بنية تحتية قوية وتعزيز القدرة التنافسية للجزائر على الصعيدين المحلي والدولي.

وفي وقتٍ سابق… قال الرئيس الجزائري، إن«الجزائر تخطو خطوات ثابتة للارتقاء إلى مرحلة جديدة، بوصفها قوة عسكرية واقتصادية ودبلوماسية في القارة الأفريقية».

تبون وخلال لقائه رئيس وزراء الصين لي كيونغ، في بكين، أكد «حاجتها إلى الخبرة الصيني؛ بُغية تطوير الاقتصاد وتحقيق معدلات عالية في التنمية»

وفي وقتٍ سابق، قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الأحد، إن بلاده «لم يسبق في تاريخها أن كانت مصدر تهديد أو اعتداء لأحد».