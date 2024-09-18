بايدن يطالب بوقف العنف واستئناف المفاوضات لإنهاء النزاع في السودان

حثَ جو بايدن الرئيس الأمريكي الأطراف المتنازعة في السودان إلى العودة إلى المفاوضات لإنهاء النزاع الذي يعصف بالبلاد منذ أكثر من 17 شهرًا.

جو بايدن وفي بيان بالخصوص حضّ على ضرورة إيقاف العنف الذي يستمر في إلحاق الضرر بالمدنيين السودانيين، داعيًا جميع الأطراف المعنية إلى اتخاذ خطوات فورية نحو السلام.

وأشار بايدن إلى أهمية سحب القوات من طرفي النزاع، وهما القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، لضمان وصول المساعدات الإنسانية بلا عوائق.

كما طالب الطرفين بالعودة إلى طاولة المفاوضات من أجل التوصل إلى حل شامل ينهي هذا الصراع الدامي.

بدورها أعلنتْ وزارة الصحة السودانية، تفشي وباء الكوليرا في عدة مناطق من البلاد.

وزير الصحة السوداني، هيثم إبراهيم، ارجعَ في مقطع فيديو نشرته الوزارة بأن انتشار الكوليرا؛ إلى تردي الأوضاع البيئية وتلوث المياه في بعض المناطق، مؤكدًا أنّ الفحوصات المخبرية التي أجريت على عينات مائية أكدت وجود ميكروب الكوليرا، مما دفع الوزارة لإعلان حالة التفشي.

وأضاف الوزير السودانيالوزير أن القرار جاء بعد مشاورات واسعة ضمت الجهات الصحية على المستوى الاتحادي، ووزارة الصحة بولاية كسلا، إلى جانب وكالات تابعة للأمم المتحدة وعدد من الخبراء، مشيرًا إلى أنَ ولايتي كسلا والقضارف هما الأكثر تضررًا من الوباء.

من جهتها كشفت منظمة أطباء بلا حدود عن أن ثُلث المواطنين السودانيين الذين يدخلون المستشفيات جراء إصابتهم في الحرب هم من النساء والأطفال القُصّر.

بدوره أوضحَ رئيس منظمة أطباء بلا حدود، كريستوس كريستو في السودان، أنهُ ومنذ نشوب الحرب في أبريل من العام 2023 أُصيب آلاف الأطفال والنساء، مشيرًا إلى عدم تمكن المنظمة من إرسال مساعدات الإغاثية للعالقين في مناطق الاشتباكات.