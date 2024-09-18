المنظمة الدولية للهجرة تعيد 16 ألف مهاجر غير شرعي إلى ليبيا

تمكنتْ المنظمة الدولية للهجرة من توثيق اعتراض حوالي 16 ألف مهاجر غير شرعي.

وأوضحتْ منظمة الدولية للهجرة أنها أعادت المهاجرين غير الشرعيين الذين اعترضت طريقهم إلى ليبيا عبر البحر المتوسط وذلك من يناير وحتى 14 سبتمبر الحالي.

وكشف التقرير الأخير للمنظمة أن 466 مهاجراً لقوا حتفهم في البحر هذا العام، بينما لا يزال 655 آخرون في عداد المفقودين.

وأشار التقرير إلى أن الأسبوع الماضي تمكنت المنظمة الدولية للهجرة من إعادة 299 مهاجراً إلى الأراضي الليبية.

وفي وقتٍ سابق… تمكنت المنظمة الدولية للهجرة من إعادة 80 ألف مهاجر طوعيًا إلى بلدهم الأم، على مدار 9 أعوام، وذلك بالتنسيق مع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية

المنظمة أكدتْ أنّ عدد المستفيدين من برنامج العودة الطوعية من ضحايا الاتجار بلغ 2733 ضحية و843 طفلا غير مصحوبين بذويهم أو منفصلين عنهم إلى جانب 5144 مهاجرًا من ذوي الاحتياجات الطبية، مشيرةً إلى مساعدتها لمهاجرين من جنسياتٍ مختلفة من أفريقيا وآسيا، كانوا يأملون العودة إلى بلدانهم الأصلية، بحسب المنظمة.