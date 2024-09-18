السايح يبحث مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء سبل تعزيز الشرعية الانتخابية

في إطار تعزيز التعاون بين المؤسسات السيادية لضمان نزاهة العملية الانتخابية المقبلة، ناقش عماد السايح رئيس مجلس مفوضية الانتخابات مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء، المستشار مفتاح القوي؛ السبل الكفيلة بإضفاء الشرعية على الانتخابات المزمعة، وتعزيز استقرار المراكز القانونية في ليبيا، بما يسهم في إنجاح العملية الديمقراطية.

التعاون بين القضاء والمفوضية

تأتي هذه الخطوة في سياق سعي المفوضية الوطنية العليا للانتخابات للقيام بدورها الحيوي كما نص عليه الإعلان الدستوري، والذي يضمن إجراء انتخابات حرة ونزيهة تشمل جميع الليبيين. من جهة أخرى، يشكل القضاء أحد الأعمدة الأساسية لضمان نزاهة الانتخابات وإضفاء طابع الشرعية القانونية على نتائجها، وهو ما يساهم في استقرار النظام السياسي وتعزيز ثقة المواطنين في العملية الانتخابية.

اتفاق مبدئي على مؤتمر علمي

خلال الاجتماع، تم التطرق إلى مجموعة من القضايا التي تعنى بالعملية الانتخابية والمنازعات المتعلقة بها. وقد اختتم اللقاء باتفاق مبدئي على تنظيم مؤتمر علمي تحت عنوان: «نحو إرساء بنية قانونية راسخة لفض المنازعات الانتخابية: حالة التجربة الانتخابية في ليبيا»

بحسب مفوضية الانتخابات؛ يهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على الأطر القانونية التي يجب أن تستند إليها المفوضية في حل النزاعات الانتخابية، وتقديم توصيات تساعد في بناء منظومة انتخابية مستدامة في البلاد.

هذا الاجتماع يأتي في وقت حاسم تستعد فيه ليبيا لإجراء انتخابات هامة، ما يجعل التنسيق بين المفوضية والقضاء ضرورة ملحة لضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، التي تشكل جزءًا أساسيًا من المرحلة الانتقالية في البلاد.