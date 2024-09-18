الدولار يقفز إلى 7.60 دينار في السوق الموازية.. والدينار يترنح

أخبار ليبيا 24
قفزت أسعار العملات الأجنبية والذهب في السوق الموازية بشكل ملحوظ، إذ ارتفع سعر صرف الدولار بشكل مفاجئ ليصل إلى 7.58 دينار مقارنة بالسعر السابق الذي كان 7.43 دينار، كما ارتفع سعر اليورو ليبلغ 8.26 دينار بعد أن كان 8.13 دينار، وسجل الجنيه الإسترليني صعوداً ليصل إلى 9.60 دينار بعد أن كان 9.30 دينار.
وفيما يتعلق بالحوالات الخارجية، ارتفع سعر الحوالات إلى تركيا ليصل إلى 7.64 دينار مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 7.49 دينار.
كما ارتفع سعر الحوالات إلى دبي وفقًا لسعر السوق الموازية ليصل إلى 7.65 دينار مقابل 7.50 دينار سابقاً.
من ناحية أخرى، استقر سعر الليرة عند 0.20 دينار، كما صعد الدينار التونسي ليصل إلى 2.50 دينار مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 2.37 دينار.
أما بالنسبة للذهب، فقد ارتفع سعر كسر الذهب عيار 18 ليبلغ 456 ديناراً، مقارنة بـ 451 ديناراً في البيانات السابقة.
أسباب تدني قيمة الدينار أمام الدولار: