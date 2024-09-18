الدولار يقفز إلى 7.60 دينار في السوق الموازية.. والدينار يترنح

قفزت أسعار العملات الأجنبية والذهب في السوق الموازية بشكل ملحوظ، إذ ارتفع سعر صرف الدولار بشكل مفاجئ ليصل إلى 7.58 دينار مقارنة بالسعر السابق الذي كان 7.43 دينار، كما ارتفع سعر اليورو ليبلغ 8.26 دينار بعد أن كان 8.13 دينار، وسجل الجنيه الإسترليني صعوداً ليصل إلى 9.60 دينار بعد أن كان 9.30 دينار.

وفيما يتعلق بالحوالات الخارجية، ارتفع سعر الحوالات إلى تركيا ليصل إلى 7.64 دينار مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 7.49 دينار.

كما ارتفع سعر الحوالات إلى دبي وفقًا لسعر السوق الموازية ليصل إلى 7.65 دينار مقابل 7.50 دينار سابقاً.

من ناحية أخرى، استقر سعر الليرة عند 0.20 دينار، كما صعد الدينار التونسي ليصل إلى 2.50 دينار مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 2.37 دينار.

أما بالنسبة للذهب، فقد ارتفع سعر كسر الذهب عيار 18 ليبلغ 456 ديناراً، مقارنة بـ 451 ديناراً في البيانات السابقة.

تدهور الأوضاع الاقتصادية في ليبيا نتيجة النزاعات السياسية والاضطرابات، مما أثر سلبًا على الاستقرار المالي، بالإضافة إلى ضعفالسياسات النقدية التي يتبناها المصرف المركزي الليبي مثل تحديد سعر الصرف أو التحكم في المعروض النقدي، إلى جانب عامل زيادة الطلب على الدولار الأمريكي لأغراض التجارة والاستيراد، في حين أن العرض من الدينار قد لا يكون كافيًا لتلبية هذا الطلب، كما ساهم تراجع الاحتياطات النقدية من العملات الأجنبية في ضعف قيمة الدينار، فضلاً عن العوامل الخارجية مثل التغيرات في أسعار النفط، الذي يعد المصدر الرئيسّ للإيرادات في ليبيا.