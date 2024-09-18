الدبيبة يفتتح صالة ركاب مطار معيتيقة بطاقة إجمالية تسع 3 ملايين مسافر سنويًا

افتتحَ عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة منتهية الولاية صالة الركاب الجديدة بمطار معيتيقة الدولي، التي تشكل جزءًا من مشروع توسعة شامل للمطار، إذ تمتد الصالة على أكثر من 23 ألف متر مربع، بعد إضافة 13 ألف متر مربع للصالة القديمة، وتهدف إلى تحسين تجربة المسافرين وتلبية الزيادة في عدد الركاب، الذي يقدر بنحو 3 ملايين مسافر سنويًا.

وبحسبِ مكتب إعلام حكومة الوحدة منتهية الولاية، كما تتضمن الصالة الجديدة 30 منصة للمسافرين، إضافة إلى مرافق حديثة تشمل مقاهي، محال تجارية، سوقًا حرة، وصالة لرجال الأعمال، كما تحتوي الصالة على صالة لفرز الحقائب مزودة بمنظومة حديثة لنقل الحقائب، ومرافق خدمية أخرى مثل مصلى ودورات مياه.

ووفقًا لمكتب إعلام حكومة الوحدة منتهية الولاية أعرب الدبيبة في كلمته خلال الافتتاح: عن تقديره للجهود المبذولة في تطوير المطار، مشددًا على ضرورة استمرار تحسين كافة المطارات في ليبيا. كما قام بجولة تفقدية للمرافق الجديدة، مشيدًا بالإنجازات التي حققها المشروع ومؤكدًا التزام الحكومة بتطوير البنية التحتية للمواصلات، وفق مكتب إعلام حكومة الوحدة منتهية الولاية

وحضر حفل الافتتاح وزير المواصلات محمد الشهوبي، ووزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، إلى جانب مدير مصلحة المطارات ومدير عام مطار معيتيقة الدولي، فضلاً عن عدد من المسؤولين، بحسب ما نشره مكتب إعلام حكومة الوحدة منتهية الولاية.