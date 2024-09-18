الأرصاد: استمرار تكتُل السحب الرعدية على مناطق الشمال الغربي

من المتوقعِ أن تسود أجواء تكاثر السحب الرعدية على بعض مناطق الشمال الغربي، مع سقوط أمطار متفرقة، وتزداد فرص هطول الأمطار بشكل أفضل بدءاً من مساء يوم الخميس، بحسبِ مركز الأرصاد الجوية.

مناطق رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة

تتوقع الأرصاد أن تشهد مناطق سرت وغريان ويفرن وترهونة تكاثرًا للسحب الرعدية اليوم مع سقوط أمطار متفرقة، قد تكون غزيرة في بعض الأحيان، وتنتشر هذه الأمطار لتشمل أغلب المناطق بداية من مساء الخميس، والرياح ستكون شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 30 و35 درجة مئوية.

مناطق الخليج وسهل بنغازي حتى أمساعد

تشير التوقعات إلى أن سهل بنغازي والبيضاء وشحات ودرنة ستشهد تكاثرًا للسحب أحيانًا مصحوبة بخلايا رعدية، مع احتمالية سقوط أمطار متفرقة. الرياح ستكون جنوبية غربية خفيفة إلى نشطة السرعة، تتحول مساءً إلى شمالية شرقية معتدلة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 34 و40 درجة مئوية، مع انخفاض ملحوظ ابتداءً من مساء اليوم.

مناطق الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة

تتوقع الأرصاد الجوية تكاثر السحب الرعدية من حين لآخر مع فرصة لسقوط أمطار متفرقة على مناطق غات والحمادة والجفرة، والرياح ستكون جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 36 و41 درجة مئوية.

مناطق الواحات – السرير – تازربو – الكفرة

تظل الأجواء في هذه المناطق صافية إلى قليلة السحب، مع رياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 37 و41 درجة مئوية.