إنشاء شبكة ربط كهربائي بين أوروبا والشرق الأوسط عبر البحر المتوسط

في تطور جديد، كشف مسؤول قبرصي عن تحقيق تقدم ملحوظ في المحادثات الجارية بين قبرص واليونان بشأن مشروع طموح يهدف إلى إنشاء شبكة ربط كهربائي عالية السرعة تربط أوروبا بالشرق الأوسط عبر قاع البحر المتوسط.

يُعرف المشروع باسم «مشروع الربط البحري بين أوروبا وآسيا» وقد أصبح محور اهتمام كبير من قبل الأطراف المعنية، إذ يهدف إلى توصيل شبكات نقل الكهرباء في اليونان عبر جزيرة كريت، مروراً بقبرص، وصولاً إلى إسرائيل، بتكلفة تقديرية تصل إلى 2.4 مليار يورو «ما يعادل 2.67 مليار دولار».

ووفقًا للبيانات.. وبمجرد اكتماله، سيصبح خط الربط الكهربائي عالي الجهد الأطول والأعمق في العالم، حيث يمتد على طول 1240 كيلومتراً، ويصل عمقه إلى 3 آلاف متر تحت سطح البحر.

هذا الإنجاز المرتقب يعكس جهوداً كبيرة لتعزيز التعاون الإقليمي في مجال الطاقة وتطوير بنية تحتية متقدمة تساهم في تحسين نقل الكهرباء بين القارات، مما يعزز من قدرة الدول المعنية على تلبية احتياجاتها الطاقوية ويعزز من تكامل الأسواق الكهربائية في المنطقة.

وفي سياقِ الربط الكهربائي، من المقرّر أن يبدأ تشغيل الربط الكهربائي الموحد بين مصر والسعودية قبل بداية الصيف المُقبل.

وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، محمود عصمت، قال خلال لقائه مع وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن هنالك جهودًت حثيثة تبذل من جميع الأطراف؛ للمضي قدمًا والانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري – السعودي، لافتًا إلى العمل الذي وصفهُ بالدؤوب لبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، على حد قوله.