أسعار النفط تستقر عند مكاسب قدرها 3‎%‎

سجلتْ أسعار النفط حالة من الاستقرار بعد مكاسب متتالية دامت ليومين، بينما يقوم المستثمرون بتحليل تداعيات التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط.

وفي خضم التوترات تُشير بيانات دولية إلى ارتفاع المخزونات النفطية في الولايات المتحدة، في ظل حالةٍ من الترقيب لقرارات الاحتياطي الفيدرالي بخصوص أسعار الفائدة.

وجرى تداول خام برنت بالقرب من 74 دولاراً للبرميل، بعدما ارتفع بنسبة قاربت 3% خلال الأيام السابقة، في حين تجاوز الخام الأمريكي مستوى 71 دولاراً.

وعلى صعيد آخر، كشف تقرير صادر عن معهد البترول الأميركي أن المخزونات الأميركية من النفط الخام زادت بنحو مليوني برميل خلال الأسبوع الماضي، كما سجلت مخزونات البنزين ونواتج التقطير ارتفاعاً، بحسب البيانات.

وكشفتْ هيئة السلامة وحماية البيئة الأميركية عن توقف أكثر من 12% من إنتاج النفط الخام.

كما أكدت هيئة السلامة وحماية البيئة الأميركية توقف 16% من إنتاج الغاز الطبيعي في خليج المكسيك بالولايات المتحدة، نتيجة الإعصار فرنسين.

وبحسبِ بيانات هيئة السلامة وحماية البيئة الأميركية، ولا يظل حوالي 213 ألف برميل من النفط يوميًا و298 مليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي متوقفة عن العمل، وذلك بعد أن ضرب الإعصار المدمّر السواحل الأميركية الأسبوع الماضي

بدورهِ كشفَ مكتب السلامة وإنفاذ الاشتراطات البيئية الأمريكي، أن نحو 30% من إنتاج النفط الخام و41% من إنتاج الغاز الطبيعي في خليج المكسيك متوقفًا، نتيجة للأضرار التي خلفها الإعصار فرنسين.