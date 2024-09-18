أزمة مصرف ليبيا المركزي.. التضخم يتفاقم والمواطن في مهب الريح

استمرار أزمة مصرف ليبيا المركزي سيزيد التضخم ويعجز حكومة الدبيبة عن توفير الأساسيات.

ليبيا تستورد 95% من احتياجاتها، ما يزيد الضغط على الاحتياطي النفطي.

رفض البنوك التعامل مع الإدارة الجديدة سيؤدي لارتفاع التضخم وتفاقم أزمة السيولة.

الجديد يتوقع وصول الدولار إلى أعتاب العشرة لإجبار الجميع على البحث عن حل.

العكاري ينتقد بحدة تمسك المحافظ بمنصبه ويعتبره عاملًا رئيسيًا في الأزمة.

أزمة مصرف ليبيا المركزي: انهيار الاقتصاد والضغوط على المواطن

تعيش ليبيا اليوم واحدة من أشد الأزمات المالية والاقتصادية في تاريخها الحديث. تتسارع الأحداث على خلفية أزمة مصرف ليبيا المركزي، التي انعكست بوضوح على حياة المواطنين اليومية، حيث أصبح توفير الأساسيات من غذاء ووقود ودواء يشكل تحديًا كبيرًا. بينما يتصاعد التضخم ويغرق الدينار الليبي أمام الدولار، تتزايد الضغوط على الحكومة منتهية الولاية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، التي تجد نفسها عاجزة عن الاستجابة لمطالب المواطنين أو التعامل مع الأزمة الاقتصادية المتفاقمة.

الخبير الاقتصادي نور الدين حبارات أطلق تحذيراته بخصوص استمرار أزمة المصرف المركزي وتأثيرها المباشر على الاقتصاد الليبي. في منشور له عبر صفحته على فيس بوك، أكد حبارات أن هذه الأزمة إذا استمرت، لن يكون أمام حكومة الدبيبة سوى القليل من الخيارات. فهي ستعجز عن دفع فاتورة الوقود، التي تعتمد على مبيعات النفط والمقدرة بـ700 مليون دولار شهريًا، أي ما يعادل 4.3 مليار دينار. ولكن الأمر لا يقتصر على الوقود فقط، فحتى الأدوية، الغذاء، المستلزمات التعليمية والطبية، ومواد التشغيل والإنتاج أصبحت مهددة بسبب شح الموارد المالية.

أزمة المصرف المركزي تفاقم التضخم وتهدد قدرة الدبيبة على توفير الاحتياجات الأساسية، وسط ضغط هائل على الاحتياطي. النفط والدولار يحددان مستقبل الاقتصاد الليبي.

المواطن يعتمد بشكل كبير على هذه الاحتياجات الأساسية، ومع ارتفاع معدل التضخم، تتضاءل قدرته على شراء ما يحتاجه. حبارات أشار أيضًا إلى أن ليبيا تستورد 95% من احتياجاتها، مما يعني أن الاحتياطي من العملات الأجنبية يتعرض لضغوط هائلة. في الوقت نفسه، يشكل النفط المورد الوحيد للعملات الأجنبية، ما يجعل الاقتصاد الليبي أكثر عرضة للتقلبات الخارجية.

رفض البنوك العالمية التعامل مع المصرف المركزي يزيد الأزمة تعقيدًا

من أخطر تطورات الأزمة الحالية هو رفض البنوك العالمية التعامل مع الإدارة الجديدة للمصرف المركزي. هذا الرفض لا يعكس فقط فقدان الثقة الدولية في القيادة المالية الليبية، بل يشير أيضًا إلى احتمال تفاقم الأزمة الداخلية. فالبنوك العالمية تعتبر العمود الفقري لأي اقتصاد، وإذا توقفت عن دعم العمليات المالية، سيزيد التضخم وستنهار القدرة الشرائية للمواطنين.

النتيجة المباشرة لهذه التطورات هي ارتفاع في معدلات التضخم، الذي أصبح يشكل عبئًا كبيرًا على المواطن الليبي. السلع والخدمات الأساسية تشهد ارتفاعًا مستمرًا في الأسعار، بينما تتآكل المدخرات الشخصية ويزداد التراجع في الناتج المحلي الإجمالي. حبارات حذر أيضًا من ارتفاع معدلات البطالة وتفاقم أزمة السيولة التي أصبحت معضلة أساسية تواجه الاقتصاد الليبي.

احتياجات ليبيا الأساسية تستنزف الاحتياطي: النفط المورد الوحيد للعملات الأجنبية

الاقتصاد الليبي يعتمد بشكل كامل على النفط كمصدر رئيسي للدخل. ولكن مع استمرار تراجع الإنتاج بسبب الأزمات السياسية والإدارية، يزداد الضغط على الاحتياطي من العملات الأجنبية. في ظل هذا الواقع، أصبحت ليبيا تستورد حوالي 95% من احتياجاتها الأساسية، ما يعني أن الحكومة تعتمد على العملات الأجنبية لتوفير الغذاء، الأدوية، والسلع الحيوية.

لكن مع تراجع الإيرادات النفطية وتفاقم الأزمة المالية، تزداد صعوبة استيراد هذه الاحتياجات. إذا استمر هذا الوضع، فقد تجد ليبيا نفسها في مواجهة أزمة نقص في السلع الأساسية خلال الأشهر المقبلة، مما قد يؤدي إلى اضطرابات اجتماعية وسياسية.

عضو لجنة سعر الصرف السابق: تمسك شخص واحد بمنصب يعمق الأزمة

في ظل هذه الأزمة المعقدة، تعالت الأصوات المطالبة بتغييرات جذرية في القيادة المالية. عضو لجنة سعر الصرف سابقًا، مصباح العكاري، انتقد بشدة تمسك المحافظ السابق بمنصبه. في منشور له على وسائل التواصل الاجتماعي، أشار العكاري إلى أن المحافظ قد أفلس البنك المركزي، وأن تمسكه بمنصبه يؤدي إلى تعميق الأزمة.

العكاري شدد على أن القيادة المالية تحتاج إلى كفاءات جديدة وإلى إعادة هيكلة شاملة لضمان استقرار الاقتصاد الليبي. في ظل هذه التصريحات، يبدو أن هناك انقسامًا داخليًا بين مختلف الأطراف السياسية حول كيفية التعامل مع الأزمة.

مختار الجديد: وصول الدولار إلى 10 دينار قد يجبر الجميع على الحل

بينما يستمر الدينار الليبي في التدهور أمام الدولار، أستاذ الاقتصاد بجامعة مصراتة، مختار الجديد، يعتقد أن الوصول إلى حل قد لا يحدث إلا إذا وصل الدولار إلى مستويات جديدة من التدهور. في منشور له عبر فيس بوك، أشار الجديد إلى أنه يتمنى أن يصل الدولار إلى 10 دينار، لأنه بدون هذا الانهيار لن يكون هناك حديث جدي عن الحلول.

رغم أن هذا السيناريو يبدو كارثيًا، إلا أن الجديد يرى أن الأزمة قد تجبر الجميع على الجلوس إلى طاولة المفاوضات والبحث عن حلول حقيقية. قد يكون التضخم هو الحافز الذي يدفع الأطراف المتنازعة إلى إيجاد مخرج للأزمة المالية والاقتصادية التي تعصف بالبلاد.

في ظل استمرار أزمة مصرف ليبيا المركزي، يبدو أن الأوضاع الاقتصادية في ليبيا تزداد تعقيدًا. التضخم، نقص الاحتياطيات، وارتفاع سعر الدولار كلها مؤشرات على أزمة حادة لا تقتصر فقط على الاقتصاد، بل تمتد لتؤثر على الحياة اليومية للمواطنين الليبيين. ما لم يتم التوصل إلى حلول جذرية وسريعة، فإن الاقتصاد الليبي قد يكون في طريقه إلى انهيار شامل، لا سيما مع الاعتماد الكبير على النفط كمصدر وحيد للدخل. الوقت يمر، والحلول تبدو بعيدة المنال، ما يجعل المواطن الليبي يدفع الثمن الأكبر في هذه المعركة المستمرة بين الأطراف السياسية والمالية.