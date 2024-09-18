أزمة المركزي وإغلاق حقول النفط تتصدر محادثات خوري

ناقشت ستيفاني خوري، نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية في ليبيا، معباسكوالي فيرارا، المدير العام للشؤون السياسية والأمنية في وزارة الخارجية الإيطالية، في العاصمة روما؛ أزمة مصرف ليبيا المركزي وإغلاق حقول النفط، باعتبارها من أكثر التحديات إلحاحًا التي تهدد استقرار البلاد.

خوري، وفي منشور عبر حسابها على منصة «X» أكدت أن الاجتماع ركز على ضرورة توحيد مؤسسات الدولة الليبية، بما في ذلك مصرف ليبيا المركزي، لتعزيز شرعيتها وقدرتها على إدارة الأزمات الاقتصادية.

كما شددت على أهمية الحلول السلمية عبر الحوار الوطني كسبيل وحيد لتحقيق تسوية مستدامة تنهي حالة الانقسام التي تعصف بالمشهد السياسي والاقتصادي في ليبيا.

وخلال المحادثات، جرى التأكيد على أن الانقسامات المؤسساتية في ليبيا، لا سيما في القطاع المالي، تعرقل أي تقدم في العملية السياسية وتؤثر سلبًا على الاقتصاد الليبي.

وفي ذات الاجتماع، شدد الطرفان على ضرورة توحيد المصرف المركزي لتحقيق استقرار اقتصادي ودعم إعادة فتح حقول النفط، وهو أمر حيوي لمستقبل البلاد.

وفي ختام الاجتماع، أكد الجانبان على أهمية الحوار الوطني الشامل في ليبيا كأفضل وسيلة لحل الأزمات المتلاحقة التي تواجه البلاد، مجددين الدعوة إلى توحيد الجهود الدولية والإقليمية لدعم هذا المسار.

وفيما مضى.. بحثَ عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة منتهية الولاية، مع ستيفاني خوري، نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة والقائمة بأعمال رئيس البعثة الأممية لدى ليبيا، آخر التطورات السياسية الراهنة.

وتضمن اللقاء المنعقد بمقر مجلس الوزراء في طرابلس، الوقوف على آخر التطورات السياسية الراهنة في البلاد والجهود المبذولة لتحقيق استقرار مستدام.

وأكد الدبيبة على أهمية التعاون مع البعثة الأممية ودورها في دعم الحوار الوطني، مشدداً على ضرورة الحفاظ على استقلالية القرار الليبي وسيادة المؤسسات الوطنية.