وزارة الاقتصاد تبحثُ في تنظيم عمليات الاستيراد والتصدير مع الصين

ناقشت وزارة الاقتصاد والتجارة الصعوبات الاقتصادية التي تواجه الملحقية التجارية بالسفارة الليبية في بكين، والتي تؤثر على تنظيم عمليات الاستيراد والتصدير بين البلدين.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته مستشارة وزير الاقتصاد والتجارة، شذر الصيد، مع القائم بالأعمال في السفارة الليبية بالصين، السيد خالد السائح، بحضور عدد من المسؤولين على هامش قمة منتدى التعاون الصيني الأفريقي (فوكاك 2024).

الاجتماع تناول المشكلات المتعلقة بتنظيم عمل شركات التفتيش الليبية، والتصديق على شهادات المنشأ للبضائع الصينية المصدرة إلى ليبيا، بما يضمن حماية المستهلك وفقًا للإجراءات القانونية الليبية.

كما تمت مناقشة الصعوبات التي يواجهها التجار الليبيون في الحصول على التأشيرات الصينية، إذ أكد رئيس الغرفة الليبية الصينية المشتركة، نعيم أبو عبد الله، على أهمية العمل مع الجهات الصينية لتسهيل الإجراءات وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وخلُص الاجتماع على الاتفاق على تكليف رئيس الغرفة الليبية الصينية المشتركة بحصر الشركات الليبية العاملة في الصين لتسهيل تقديم الخدمات وحماية مصالحها الاقتصادية.

كما أكد المجتمعون على ضرورة توحيد الجهود بين السفارة والمؤسسات الليبية لتعزيز حركة التجارة وضمان التزام التجار بالمواصفات والمعايير المعتمدة.

وفي الختام، جرى تكليف مساعد الملحق التجاري بتوفير الاشتراطات الصينية للبضائع الليبية المصدرة، بهدف فتح أبواب الترويج للمنتجات الليبية في الأسواق الصينية والمشاركة في المعارض التجارية.

و تسعى ليبيا لتعزيز تعاونها الاقتصادي والتجاري مع الصين من خلال فتح أبواب جديدة للشراكات الاستثمارية والتكنولوجية، ومن هذا المنطلق ناقشت مستشارة وزير الاقتصاد والتجارة، السيدة شذر الصيد، مع رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الدولية لمقاطعة خنان، وانغ هو نغكياو، تعزيز التعاون بين البلدين.

حضر الاجتماع أيضاً مسؤولون من الغرفة الليبية الصينية المشتركة، ومدير إدارة التجارة الخارجية بالوزارة، ونائب مدير مكتب الوزير، بالإضافة إلى ممثلين من أكثر من 18 شركة صينية بارزة.