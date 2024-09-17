ليبيا والصين تتجهان نحو شراكات اقتصادية جديدة

تسعى ليبيا لتعزيز تعاونها الاقتصادي والتجاري مع الصين من خلال فتح أبواب جديدة للشراكات الاستثمارية والتكنولوجية، ومن هذا المنطلق ناقشت مستشارة وزير الاقتصاد والتجارة، السيدة شذر الصيد، مع رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الدولية لمقاطعة خنان، وانغ هو نغكياو، تعزيز التعاون بين البلدين.

حضر الاجتماع أيضاً مسؤولون من الغرفة الليبية الصينية المشتركة، ومدير إدارة التجارة الخارجية بالوزارة، ونائب مدير مكتب الوزير، بالإضافة إلى ممثلين من أكثر من 18 شركة صينية بارزة.

وركزت المناقشات على فرص التعاون في مجالات متعددة، بما في ذلك الاستثمار والتكنولوجيا، وأكدت السيدة شذر الصيد على التزام الوزارة بتقديم التسهيلات اللازمة للشركات الصينية وتوفير بيئة عمل ملائمة، مشيرةً إلى أهمية موقع ليبيا كبوابة رئيسية للأسواق الأفريقية والأوروبية.

وفي لقاءٍ آخر.. ناقشت وزارة الاقتصاد والتجارة الصعوبات الاقتصادية التي تواجه الملحقية التجارية بالسفارة الليبية في بكين، والتي تؤثر على تنظيم عمليات الاستيراد والتصدير بين البلدين.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته مستشارة وزير الاقتصاد والتجارة، شذر الصيد، مع القائم بالأعمال في السفارة الليبية بالصين، السيد خالد السائح، بحضور عدد من المسؤولين على هامش قمة منتدى التعاون الصيني الأفريقي (فوكاك 2024).

الاجتماع تناول المشكلات المتعلقة بتنظيم عمل شركات التفتيش الليبية، والتصديق على شهادات المنشأ للبضائع الصينية المصدرة إلى ليبيا، بما يضمن حماية المستهلك وفقًا للإجراءات القانونية الليبية.