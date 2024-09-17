عقيلة: الرئاسي سيتحمل أي مسؤولية مالية واقتصادية ناجمة عن أزمة المركزي

أخلَى عقلية صالح، رئيس مجلس النواب، مسؤوليتهُ عن حدوث أي أزمات مالية واقتصادية في البلاد، محملاً المسؤولية الكاملة للمجلس الرئاسي.

وقال عقلية صالح، رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح في حوارٍ مع سبوتنيك إن محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي مسؤول عن أي أزمة مالية في ليبيا بعد مشكلة رئيس مصرف ليبيا المركزي.

واعتبرَ عقلية صالح، رئيس مجلس النواب أن ما قام به المجلس الرئاسي أحدثَ مشكلة كبيرة في ليبيا، بدءً من تجاوزه اختصاصاته وهذا محددًا صلاحيات المجلس الرئاسي أنهُ ممثل السلطة التنفيذية، لكن تكليف رؤساء المؤسسات السيادية اختصاص أصيل لمجلس النواب سواء في الإعلان الدستوري أو في الاتفاق السياسي على حد قوله.

وفيما سبق… رحبتْ البعثة الأممية بالتقدم المحرز في تحديد المبادئ والمعايير التي ستنظم الفترة الانتقالية لتعيين محافظ ومجلس إدارة جديدين للمصرف، لكنها أعربت عن أسفها لعدم التوصل إلى اتفاق نهائي حتى الآن.

وتواصل البعثة الأممية عقد المباحثات لليوم الثاني على التوالي جهودها لتيسير المشاورات بين ممثلي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة لحل الأزمة المستمرة في مصرف ليبيا المركزي، إذ تهدف هذه المحادثات إلى استعادة الدور الحيوي للمصرف في النظام المالي المحلي والدولي.

كما دعت البعثة الأممية جميع الأطراف الليبية إلى الإسراع في حل هذه الأزمة لما تشكله من مخاطر كبيرة على رفاهية المواطنين وعلاقات ليبيا الدولية، مشددةً على ضرورة إخراج المصرف المركزي من دائرة الصراعات السياسية لتحقيق الاستقرار المالي في البلاد.

وأكدت البعثة الأممية على أن القرارات الأحادية التي تتخذها الأطراف المختلفة قد تؤدي إلى تعميق الانقسامات المؤسسية وتقويض الثقة بين الفاعلين السياسيين والأمنيين، مشيرة إلى أن الحوار الشامل هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار والتوافق في ليبيا.

وتظلُ أزمة مصرف ليبيا المركزي إحدى العقبات الكبرى التي تقف في وجه الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد -راهنًا- وسط تحذيراتٍ دولية من عزلة مالية قد تضرب اقتصاد البلاد المنهار أساسًا… وفي هذا الصدد جاءت خطوات بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا كجزء من المحاولات المستميتة لحل هذه الأزمة المعقدة…لكن السؤال الأبرز يبقى قائمًا: هل ستتمكن البعثة الأممية من إسدال الستار على أزمة المركزي فعلاً، أم أن دورها سيظل محدودًا في إطار الحلول المؤقتة؟