عقيلة: التقارب التركي المصري سبب رئيس لتحقيق الاستقرار في ليبيا

اعتبرَ عقلية صالح، رئيس مجلس النواب أنَ التقارب المصري التركي مهم لإحداث الاستقرار في ليبيا والمنطقة بأسرها.

وأوضحَ عقيلة صالح في حوارٍ مع وكالة سبوتنيك الروسية أن التقارب المصري التركي يحقق مصالح مصر وتركيا وبالتالي سنعكس إيجابًا على الأزمة في ليبيا، ناهيك عن أن هذا التقارب سيسهم في منع اندلاع أي حروب مستقبلاً، ما يعني سحب القوات الأجنبية من ليبيا.

وجدّد عقلية صالح، رئيس مجلس النواب مطالبتهُ بخروج جميع القوات الأجنبية لافتًا على وجود بعض المجموعات التركية التي أذنت لها حكومة السراج سابقًا ولإنهاء هذا الأمر يتوجب علينا الوصول لحكومة موحدة تنهي كل هذه الإشكاليات، على حد تعبيره.

وتشهد العلاقات بين مصر وتركيا زخمًا جديدًا يدفع البلدين نحو السعي لحل النزاع السياسي الدائر في ليبيا، والذي يهدد بالتحول إلى نزاع أوسع وأشد خطورة، بحسب تقرير نشرته وكالة بلومبرغ

ويعتبر التوتر المستمر حول تقاسم السلطة في ليبيا، خاصة ما يتعلق بقطاع النفط، تحديًا حقيقيًا أمام التقارب بين القاهرة وأنقرة، ويختبر مدى استعدادهما للعمل معًا لحل الأزمات الإقليمية، بحسب بلومبيرغ التي أشارت إلى امتناع وزارات الدفاع والخارجية في تركيا عن تقديم تصريحات رسمية حول الموضوع، بسبب عدم توفر -حتى الآن- ردود من وزارة الخارجية المصرية بشأن المبادرات أو الجهود الجارية.

وفي خضم كل ذلك، تظل الأزمة الليبية معقدة، في ظل تضارب المصالح الداخلية والخارجية، ويعكس التحرك المصري-التركي محاولة للتعامل مع هذا الملف الشائك وسط التحولات الجيوسياسية في المنطقة.