شركة البريقة تدعم الجنوب الغربي بشحنات غاز الطهي

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط، عن تسيير شحنات من أسطوانات غاز الطهي المنزلي إلى مدن الجنوب الغربي.

كما أكدت الإدارة العامة للتشغيل والصيانة استعداد مستودعات الشركة في طرابلس والزاوية ومصراتة لاستقبال موزعي غاز الطهي المنزلي من المنطقة الجنوبية، ومنحهم أولوية التعبئة، بالتنسيق مع إدارة تشغيل المنطقة الجنوبية بمستودع سبها النفطي.

وتأتي هذه المبادرة ضمن برنامج نقاط البيع المباشر للمواطنين، ومن المتوقع وصول الشحنات مساء اليوم، بعد انطلاقها من مستودع طرابلس النفطي والزاوية، لتؤكد التزام شركة البريقة بمسؤوليتها الاجتماعية والإنسانية والوطنية.

بدورهِ أفاد أحمد المسلاتي، المتحدث الرسمي باسم شركة البريقة لتسويق النفط، بارتفاع منسوب المياه أمام مستودع سبها النفطي، مما عطل قدرة المستودع على تنفيذ طلبات وقود البنزين 95، الديزل، وغاز الطهي للمحطات التابعة لشركات التوزيع.

استجابةً لهذا الوضع، أصدر فؤاد بالرحيم، رئيس مجلس إدارة الشركة، تعليماته بإرسال قافلة تحتوي على مضخات مجرورة ومعدات صيانة لمساعدة في عملية شفط المياه وإعادة تشغيل مستودع سبها النفطي.

في الوقت نفسه، تؤكد شركة البريقة استمرار عمليات تزويد المحطات بالوقود عبر التنسيق مع شركات التوزيع والجهات الأمنية، مع التركيز على المحطات التي تحتوي على بدائل للطاقة بسبب انقطاع التيار الكهربائي.

ووفقًا للشركة سيتم استئناف التزويد من مستودع الزاوية النفطي ومستودع مصراتة، حيث سيتم توزيع 1.1 مليون لتر من البنزين، و250 ألف لتر من الديزل.

كما تم إرسال 3000 أسطوانة غاز طهي منزلي من مستودع الهاني النفطي. وستواصل الشركة تنفيذ خطة الطوارئ بالتعاون مع الشركة العامة للمياه والصرف الصحي لإتمام عمليات شفط المياه وإعادة تشغيل منصات التعبئة ودوارات الغاز المسال في مستودع سبها.

وفيما سبق.. أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط عن رسو أول ناقلة ديزل بميناء القاعدة البحرية في طبرق منذ عام 2021.