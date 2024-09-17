شركة «إيه إن زي»: هبوط حاد في صادرات النفط الليبية

كشفت شركة التحليلات «إيه إن زي» عن هبوط حاد في صادرات النفط الليبي التي تراجعت إلى 314 ألف برميل يوميًا خلال الأسبوع الماضي، مقارنة بـ 468 ألف برميل يوميًا خلال الأيام الأولى من سبتمبر.

هذا الانخفاض في الصادرات الليبية كان له تأثير مباشر على أسعار النفط، التي شهدت ارتفاعًا في التعاملات المبكرة للأسواق الآسيوية يوم الإثنين. وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن هذا الارتفاع مرتبط بالتوترات المستمرة بشأن إدارة مصرف ليبيا المركزي، التي تؤثر على قطاع النفط في البلاد.

وبيّنت الشركة أن هذا التراجع يعكس تداعيات مستمرة على إمدادات النفط العالمية، مع استمرار الأزمة السياسية في ليبيا.

ومن المتوقعِ أن يُسجل انخفاض جديد في صادرات النفط الخام من ليبيا بمقدار 300 ألف برميل يوميا خلال سبتمبر الحاليّ.

ووفقًا لتقرير موقع «أويل برايس» الأميركي يأتي هذا الانخفاض نتيجة استمرار الصراع الحاصل على أزمة مصرف ليبيا المركزي، ومن يظفر برئاسته، هذا الأمر أدى إلى إيقاف إنتاج النفط الخام وتصديره.

وتوقع موقع «أويل برايس» الأميركي ان يستقر الإنتاج النفطي في ليبيا ما بين مستوى 750 ألف برميل و800 ألف برميل يوميًا، وفق موقع «أويل برايس» الأميركي.

إلى ذلك.. تكبدَتْ مؤسسة النفط خسارة قدرها 63% من إجمالي إنتاجها نتيجة للإقفالات الأخيرة، وإعلان حالك القوة القاهرة، محذرةً من التأثيرات السلبية المباشرة لهذه الأزمة على حياة المواطنين.

وأوضحتْ مؤسسة النفط أن الإقفالات المتكررة تتسبب في خسارة نسبة كبيرة من الإنتاج وتضر بالبنية التحتية للقطاع، مما يعرقل الجهود المبذولة لزيادة الإنتاج؛ مشيرةً إلى أنَ إعادة تشغيل الحقول المتوقفة يتطلب استثمارات مالية كبيرة وجهودًا تقنية مكثفة، مما يشكل عبئًا إضافيًا على المؤسسة والاقتصاد الوطني.