جاب الله الشيباني يتساءل عن أهداف يافطة مصراتة المثيرة للجدل

الشيباني يشير إلى احتمالات استهداف تاريخي وجغرافي دقيق

يافطة مصراتة: استفزاز أم استراتيجية تحمل أبعادا خفية؟

العقلاء مفتاح لحل الأزمة وعودة الأمور إلى طبيعتها

الشيباني يطالب الهدوء ورفض إشعال الفتن بين المدن الليبية

في خضم التطورات السياسية المتسارعة في ليبيا، تساءل عضو مجلس النواب، جاب الله الشيباني، عن حقيقة الرسالة وراء ظهور يافطة تحمل عبارة “مصراتة ترحب بكم”، والتي تم وضعها على الطريق العام على مسافة 60 كيلومترًا غرب مدينة سرت، وتحديدًا في منطقة تشمل تاورغاء والهيشة والوشكة وبويرات لحسون. هذا الظهور أثار الكثير من التساؤلات، ليس فقط حول مكان وجود اليافطة، ولكن أيضًا حول توقيت ظهورها والغاية المرجوة منها.

يقول الشيباني، الشيباني في منشور له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” رصدته “أخبار ليبيا 24” : “لا أدري ما هي الرسالة التي يُراد إيصالها من وضع يافطة مصراتة ترحب بكم في هذا المكان بالتحديد”. ويضيف أن هذه المنطقة تاريخيًا وجغرافيًا هي جزء من الأراضي التابعة لتاورغاء، وفقًا لما تُقدمه المصادر الرسمية. هذا التصريح لم يكن مجرد ملاحظة عابرة بل جاء محملًا بالتساؤلات العميقة حول ما إذا كان هناك دافع خفي أو رسائل غير مباشرة تُراد إيصالها في هذا الوقت الحرج.

استفزاز أم استراتيجية؟

الشيباني يطرح تساؤلاً مركزيًا: “لمن تُوجه هذه الرسالة؟ وما الفائدة منها في هذا التوقيت؟”. يمكن تفسير هذا التساؤل من زوايا عدة. قد يكون الأمر مجرد محاولة لاستفزاز أهالي تاورغاء، الذين يعانون بالفعل من نزاعات تاريخية مع بعض الأطراف في مصراتة بسبب الحرب والنزوح. أو ربما هو مؤشر على استراتيجية أعمق تُراد منها إشارات معينة للسيطرة أو التوسع أو حتى لإعادة تأكيد النفوذ على المنطقة.

جاب الله الشيباني يتساءل عن مغزى يافطة “مصراتة ترحب بكم” على طريق سرت، معتبرًا أنها قد تكون استفزازًا أو جزءًا من استراتيجية أعمق، داعيًا للهدوء وضبط النفس.

لا يمكن إغفال السياق التاريخي والجغرافي الذي يُحاط بهذه القضية. تاورغاء كانت ولا تزال مركزًا للصراع الجغرافي والسياسي، وبالأخص بعد أحداث 2011. هذا التاريخ المعقد بين المدن والمناطق يجعل من ظهور يافطة “مصراتة ترحب بكم” في تلك المنطقة أمرًا محيرًا للبعض، ومقلقًا للبعض الآخر. يرى الشيباني أن هذا العمل قد يكون محاولة لإثارة فتنة نائمة بين المدينتين، أو قد يكون جزءًا من خطة أعمق تحمل في طياتها أبعادًا سياسية أو جغرافية غير معلنة.

دعوة للهدوء وتدخل العقلاء

لكن الشيباني، بصفته ممثلًا سياسيًا ومدركًا لحساسية الوضع، لم يكتفِ فقط بطرح التساؤلات، بل دعا المتضررين من هذا العمل إلى التزام الهدوء وضبط النفس. فهو يؤمن أن تصعيد الأمور في هذا التوقيت قد يفاقم الوضع ويزيد من تعقيد المشهد الليبي. ويضيف الشيباني: “لن يعوز العقلاء ورجال الدولة الوسيلة لتصحيح الوضع وعودة الأمور إلى طبيعتها”.

هذه الدعوة جاءت على خلفية إدراكه العميق لأهمية دور العقلاء في تهدئة الأوضاع. ففي الأزمات التاريخية والسياسية، كان دائمًا هناك دور للعقلاء في السيطرة على الأمور وإعادة الأمور إلى نصابها. الشيباني يثق أن هناك أطرافًا قادرة على التدخل بحكمة واعتدال لمنع أي تفاقم للصراع أو اشتعال للفتنة.

اليافطة: مجرد استفزاز أم سياسة؟

السؤال الذي يطرحه الكثيرون الآن هو: هل اليافطة مجرد استفزاز بسيط؟ أم أنها تحمل في طياتها سياسة محددة تسعى بعض الجهات إلى تحقيقها؟ الشيباني يعبر عن هذا التساؤل بشكل واضح، متسائلًا عمّا إذا كان هذا العمل صادرًا عن أفراد عاديين يرغبون في استفزاز الآخرين، أم أن هناك جهات رسمية خلفه؟ ربما تكون هذه اليافطة إشارة لشيء أكبر، شيء له أبعاد سياسية وجغرافية تتعلق بالنفوذ والسيطرة على المنطقة.

تصحيح الوضع وإعادة الأمور إلى نصابها

في ختام حديثه، يؤكد الشيباني أن الحل يكمن في تدخل العقلاء وأصحاب الخبرة والتاريخ الطويل في التعامل مع هذه النزاعات. فالقضية ليست مجرد ظهور يافطة، بل هي جزء من صراع طويل حول الحدود الجغرافية والسيطرة السياسية بين المدن الليبية المختلفة. يرى الشيباني أن الحل لا يأتي إلا من خلال الحوار والتفاهم، وليس من خلال إشعال الفتن أو الاستفزازات المتعمدة.

في النهاية، تبقى التساؤلات مفتوحة حول مغزى وجود يافطة “مصراتة ترحب بكم” في هذا المكان بالتحديد. هل هي محاولة لإعادة كتابة التاريخ والجغرافيا؟ أم أنها مجرد استفزازات لا تحمل أي بعد سياسي حقيقي؟ بغض النظر عن الإجابة، فإن دعوة الشيباني للهدوء وتدخل العقلاء تظل هي الحل الأمثل في ظل تعقيد المشهد الليبي الراهن. فالعقلاء هم القادرون على إعادة الأمور إلى نصابها ومنع اشتعال فتنة جديدة في ليبيا التي لم تعد تحتمل المزيد من الصراعات.