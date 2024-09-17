تونس تواجه تحديات اقتصادية وسط توقعات بنمو معتدل في 2024

تشير بيانات حديثة إلى أن الاقتصاد التونسي يواجه تحديات كبيرة مع توقعات بتحقيق نمو محدود في السنوات المقبلة. توقعت مؤشرات الاقتصاد التونسي أن يبلغ معدل نمو الاقتصاد 1.9% في عام 2024، مع انخفاض طفيف في 2025 ليصل إلى 1.8%.

ومع هذا النمو المتواضع، يعاني الاقتصاد من تضخم سنوي مرتفع بلغ 6.7% في أغسطس 2024، مما يزيد من الضغط على معيشة المواطنين وقدرتهم الشرائية. إلى جانب ذلك، سجلت معدلات البطالة في تونس نسبة مرتفعة وصلت إلى 16% في الربع الثاني من عام 2024، وهو مؤشر على صعوبة الأوضاع الاقتصادية وسوق العمل في البلاد.

حجم الاقتصاد التونسي المتوقع في 2024 يقدر بنحو 54.7 مليار دولار، بينما يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي حوالي 13.6 ألف دولار، مما يعكس تحديات تتعلق بتوزيع الدخل.

على الجانب الديموغرافي، يتوقع أن يصل عدد سكان تونس إلى 12.3 مليون نسمة في 2024، وهو ما سيزيد من الحاجة إلى حلول اقتصادية واجتماعية لتلبية احتياجات هذا العدد المتزايد. في المقابل، يستقر الحد الأدنى للأجور في تونس عند 175 دولاراً شهرياً، وهو ما يضع تحديات أمام تحسين مستوى المعيشة في ظل التضخم المتصاعد.

وفي سياقٍ ذي صلة، ناقشت وزارة التجارة التونسية مع الأمينة التنفيذية المساعدة للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة والمدير الإقليمي لمنطقة شمال أفريقيا باللجنة؛ آخر مستجدات «مشروع الممر التجاري القاري ليبيا – تونس» وفقَ وزارة التجارة التونسية.

وركزت المباحثات المنعقدة في تونس على إمكانية تطوير فرص الشراكة بين تونس واللجنة الاقتصادية لأفريقيا، والاطلاع على مستجدات مشروع الممر التجاري القاري التونسي – الليبي؛ سعيًا لتحقيق التكامل الاقتصادي والاندماج الإقليمي، بحسب وزارة التجارة التونسية.

وأكدت وزارة التجارة التونسية أنّ المشروع يعدّ أكبر معبر بري في القارة ومن المقرر أن يربط دولتي تونس وليبيا بخمسة دول أفريقية غير الساحلية وهي تشاد والنيجر ومالي وبوركينافاسو وأفريقيا الوسطى.