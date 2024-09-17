الدولار يستقر في السوق الموازية عند مستويات مرتفعة

شهدتْ أسعار العملات الأجنبية في السوق الموازية استقرارًا ملحوظًا مع تسجيل ارتفاع طفيف في بعض العملات.

وفقًا للبيانات الجديدة، بلغ سعر صرف الدولار 7.36 دينار، مقارنةً بـ 7.35 دينار في البيانات السابقة.

كما سجل اليورو ارتفاعًا بسيطًا ليصل إلى 8.04 دينار، مقارنة بـ 8.02 دينار في البيانات القديمة.

من جهتهِ سعر صرف الجنيه الإسترليني بقي مستقرًا عند 9.30 دينار، فيما استقرت حوالات تركيا عند 7.42 دينار، بزيادة طفيفة عن السعر السابق البالغ 7.41 دينار،

وفي سياق ذي صلة.. رد الصديق الكبير على تقرير محافظ مصرف ليبيا المركزي المكلف من قِبل الرئاسي، الذي نشر بيان الإيراد والإنفاق، منوهًا على وجود مغالطاتٍ في التقرير أبرزها:

أولا: زادت مصروفات الباب الأول (المرتبات) بمقدار 1.1 مليار دينار على الرغم أن مرتبات شهر أغسطس غير مشمولة في هذا البيان.

ثانياً: إخفاء الالتزامات القائمة من جدول استخدامات النقد الأجنبي والتي قدرها البيان نفسه بأنها تقدر بمبلغ 6.12 مليار دولار بالرغم من كونها التزامات قائمة يجب على المصرف المركزي سدادها عند تاريخ استحقاقها، مما يؤكد قصد التضليل وإخفاء الحقائق في البيان

ثالثاً: إمعاناً في التخبط، نُسب البيان الشهري إلى مجلس الإدارة المنتحل الصفة الذي لا يملك نصاباً قانونياً بالأساس نظراً لانسحاب أغلبية أعضائه الذين تمت تسميتهم في قرار المجلس الرئاسي غير القانوني.

رابعاً: إن إطفاء الدين العام لا يتم بجرة قلم، وهو من اختصاص السلطتين التنفيذية والتشريعية وفق إجراءات محددة، وما ورد في البيان هو عبارة عن تضليل للرأي العام، وهو مؤشر خطير قد يكون الهدف منه إخفاء بعض المبالغ.

خامساً: لا يُعقل نشر بيانات عن أرباح شهرية للمصرف المركزي، قبل مراجعة تلك الأرباح واعتمادها من قبل ديوان المحاسبة، فضلاً عن التصرف في تلك الأرباح