الأرصاد: تكاثر للسحب الرعدية على مناطق الشمال والجنوب الغربي

توقعَ مركز الأرصاد الجوية أن تشهد الأجواء في بعض مناطق الشمال والجنوب الغربي تكاثرًا للسحب الرعدية خلال ساعات المساء، مع احتمالية سقوط أمطار متفرقة، وتكون درجات الحرارة اليوم معتدلة نسبيًا على مناطق الشمال، فيما ترتفع تدريجيًا غدًا على المناطق الشرقية.

منطقة رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة:

ستشهد المنطقة تكاثر السحب الرعدية مساء اليوم على معظم المناطق، مع احتمالية سقوط أمطار متفرقة على مناطق (يفرن – غريان – العربان – ترهونة بني وليد – جنوب طرابلس وبعض المناطق الساحلية الممتدة من طرابلس إلى سرت)، والرياح ستكون جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتزداد نشاطًا أحيانًا في المساء، ودرجات الحرارة ستتراوح بين (30-35) درجة مئوية.

منطقة الخليج وسهل بنغازي حتى أمساعد:

ستشهد السماء تزايد السحب الرعدية ابتداءً من مساء اليوم، مع فرصة لسقوط أمطار متفرقة خاصةً على مناطق (الخليج – سهل بنغازي – المرج وصولًا إلى درنة)، والرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحول غدًا إلى جنوبية شرقية ثم جنوبية غربية، ودرجات الحرارة تتراوح بين (29-35) درجة مئوية، مع توقع ارتفاعها غدًا.

منطقة الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة:

تزايد في تكاثر السحب الرعدية على بعض المناطق، مع فرصة سقوط أمطار متفرقة على (غات وما جاورها – الحمادة – الجفرة)، والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى جنوبية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة، ودرجات الحرارة تتراوح بين (37-42) درجة مئوية.

منطقة الواحات – السرير – تازربو – الكفرة:

من المتوقع أو تكون السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة تتراوح بين (36-39) درجة مئوية، مع زيادة طفيفة غدًا.