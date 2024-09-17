استقرار أسعار النفط وسط توقعات بتخفيض الفائدة الأمريكية

سجلت أسعار النفط استقرارًا، حيث تم تداول خام برنت بالقرب من 73 دولارًا للبرميل بعد ارتفاعه بنسبة 1.6% يوم الإثنين، في حين تجاوز خام غرب تكساس الوسيط 70 دولارًا.

ورغم التوقعات بخفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، إلا أن المخاوف من تراجع الطلب المتوقع طغت على تأثير هذا الخفض المرتقب.

وبينما لا تزال التوقعات حول التيسير النقدي غير واضحة، يعتقد بعض المحللين أن البنك سيبدأ بخفض قدره نصف نقطة مئوية يوم الأربعاء، وهو ما قد يدعم الطلب على الطاقة.

وفي هذه الأثناء، شهدت ليبيا تراجعًا ملموسًا في صادرات النفط؛ لاسيما بعد فشل المحادثات التي تقودها الأمم المتحدة الرامية لإيجاد حل للنزاع حول السيطرة على البنك المركزي، مما انعكس بشكل مباشر على إنتاج النفط في ليبيا.

في السياق ذاته، كشفت البيانات الاقتصادية الصادرة من الصين خلال عطلة نهاية الأسبوع عن استمرار تراجع الإنتاج الصناعي للشهر الخامس على التوالي، بالإضافة إلى انخفاض الاستثمار بشكل يفوق التوقعات.

إلى ذلك كشفَ مكتب السلامة وإنفاذ الاشتراطات البيئية الأمريكي، أن نحو 30% من إنتاج النفط الخام و41% من إنتاج الغاز الطبيعي في خليج المكسيك متوقفًا، نتيجة للأضرار التي خلفها الإعصار فرنسين.

وبحسبِ مكتب السلامة وإنفاذ الاشتراطات البيئية الأمريكي، تسبب الإعصار في تعطيل إنتاج يومي لأكثر من 522 ألف برميل من النفط و755 مليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي.