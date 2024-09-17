ارتفاع كبير في إنفاق المصريين على الطعام بسبب التضخم خلال عامين

تشير بيانات حديثة صادرة عن مؤسسة «فيتش سوليوشنز» إلى أن إنفاق المصريين على الطعام قد شهد زيادة كبيرة خلال العامين الماضيين بسبب التضخم المستمر، مما رفع حجم الإنفاق بنحو الضعف.

ووفقاً للتقديرات، بلغ إنفاق المصريين على الطعام حوالي 1.96 تريليون جنيه في عام 2021، ليواصل ارتفاعه إلى 2.12 تريليون جنيه في عام 2022.

وفي عام 2023، قفز الإنفاق بشكل ملحوظ ليصل إلى 2.98 تريليون جنيه، مع توقعات بأن يصل إلى 4.03 تريليون جنيه في عام 2024، وفقًا للتوقعات الاقتصادية للمؤسسة.

ويعكس هذا الارتفاع المتسارع أثر التضخم على القوة الشرائية للمواطنين المصريين، الذي بدوره يزيد من الضغط على ميزانيات الأسر ويؤثر بشكل مباشر على استهلاك الغذاء.

يرجع السبب الرئيسي لهذا الارتفاع إلى زيادة تكلفة السلع الأساسية في ظل تراجع قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، إلى جانب التحديات الاقتصادية التي يواجهها الاقتصاد المصري.

ومن المتوقع أن تستمر هذه الضغوط الاقتصادية في السنوات القادمة، مما سيزيد من صعوبة الوضع الاقتصادي للمواطنين، خاصة مع استمرار ارتفاع الأسعار.

ووفقًا للبيانات، تؤكد هذه الأرقام أن معاناة المصريين مع التضخم تؤثر بشكل مباشر على احتياجاتهم، وفقَ ما أشارت إليه التقديرات.

كشفت مصادر مطلعة من مصر لوكالة اقتصاد الشرق مع بلومبيرغ، أن الزيادة الأخيرة في أسعار الكهرباء بمصر ستساهم في توفير نحو 30 مليار جنيه في ميزانية الدولة للسنة المالية 2024-2025.

وبحسب هذه المصادر، شهدت أسعار الكهرباء للمنازل ارتفاعًا تراوح بين 14% و40%، بينما سجلت الأسعار في القطاع التجاري زيادات تتراوح بين 23.5% و46%، وللقطاع الصناعي بين 21.2% و31%، اعتبارًا من بداية سبتمبر، وفقَ اقتصاد الشرق مع بلومبيرغ.

تأتي هذه الزيادة بعد تدخل حكومي عاجل الشهر الماضي لاحتواء أزمة انقطاع الكهرباء التي تفاقمت بسبب نقص إمدادات المواد البترولية.