إعصار فرنسين يعطل إنتاج النفط والغاز في خليج المكسيك

كشفتْ هيئة السلامة وحماية البيئة الأميركية عن توقف أكثر من 12% من إنتاج النفط الخام.

كما أكدت هيئة السلامة وحماية البيئة الأميركية توقف 16% من إنتاج الغاز الطبيعي في خليج المكسيك بالولايات المتحدة، نتيجة الإعصار فرنسين.

وبحسبِ بيانات هيئة السلامة وحماية البيئة الأميركية، ولا يظل حوالي 213 ألف برميل من النفط يوميًا و298 مليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي متوقفة عن العمل، وذلك بعد أن ضرب الإعصار المدمّر السواحل الأميركية الأسبوع الماضي

بدورهِ كشفَ مكتب السلامة وإنفاذ الاشتراطات البيئية الأمريكي، أن نحو 30% من إنتاج النفط الخام و41% من إنتاج الغاز الطبيعي في خليج المكسيك متوقفًا، نتيجة للأضرار التي خلفها الإعصار فرنسين.

وبحسبِ مكتب السلامة وإنفاذ الاشتراطات البيئية الأمريكي، تسبب الإعصار في تعطيل إنتاج يومي لأكثر من 522 ألف برميل من النفط و755 مليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي.

كما تمّ إخلاء 171 منصة نفط وغاز، إلا أن هذا العدد انخفض حاليًا إلى 52 منصة فقط، مع عودة بعض العمال إلى مواقعهم؛ وفقَ مكتب السلامة وإنفاذ الاشتراطات البيئية الأمريكي.

إلى ذلك، خفضتْ منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك تقديراتها لنمو الطلب العالمي على النفط في عام 2024، إذ توقعت زيادة قدرها مليوني برميل يوميًا، بعد أن كانت التوقعات الشهر الماضي تشير إلى حوالي 2.1 مليون برميل يوميًا، و2.2 مليون برميل في الشهر الذي قبله.

يعودُ سبب هذا التعديل إلى تباطؤ النمو الاقتصادي في كل من الولايات المتحدة والصين، اللتين تعدان من أكبر مستهلكي النفط على مستوى العالم.

على الرغم من هذا التعديل، يبقى نمو الطلب أعلى من أدنى مستوى تاريخي بلغ 1.4 مليون برميل يوميًا قبل جائحة كورونا.