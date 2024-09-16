مصفاة دانغوتي في نيجيريا تبدأ تسليم البنزين

في خطوة بارزة نحو معالجة نقص الوقود المزمن في نيجيريا، بدأت مصفاة دانغوتي، التي تُعد الأكبر في إفريقيا، أخيراً في تسليم البنزين.

هذا الإنجاز يأتي بعد أن بدأت المصفاة، في الثالث من سبتمبر الجاري، إنتاج البنزين بشكل فعلي، إذ قامت نحو 500 شاحنة تابعة لشركة النفط الوطنية النيجيرية، التي تديرها الدولة، بالوصول إلى المصفاة لبدء عملية توزيع الوقود.

بدوره اعتبر والي إدون وزير المالية، هذه الخطوة بـ ــ«يوم تاريخي»، مشيراً إلى الأثر الكبير الذي ستتركه على قطاع الوقود في البلاد، على حد تعبيره.

وفي سياق اسعار النفط العالمية، سجلتْ أسعار النفط في جلسة افتتاح الأسواق اليوم الإثنين استقرارًا بعد أن سجلت أول ارتفاع أسبوعي لها خلال الشهر الجاري، إذ ساهم انخفاض الصادرات الليبية في التخفيف من حدة التأثيرات السلبية الناجمة عن التباطؤ الاقتصادي المتزايد في الصين.

وجرى تداول خام برنت عند مستوى 72 دولارًا للبرميل، في حين بلغ الخام الأمريكي 69 دولارًا.

وفي هذه الأثناء، شهدت ليبيا تراجعًا ملموسًا في صادرات النفط؛ لاسيما بعد فشل المحادثات التي تقودها الأمم المتحدة الرامية لإيجاد حل للنزاع حول السيطرة على البنك المركزي، مما انعكس بشكل مباشر على إنتاج النفط في ليبيا.

في السياق ذاته، كشفت البيانات الاقتصادية الصادرة من الصين خلال عطلة نهاية الأسبوع عن استمرار تراجع الإنتاج الصناعي للشهر الخامس على التوالي، بالإضافة إلى انخفاض الاستثمار بشكل يفوق التوقعات.