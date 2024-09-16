مصر وتركيا تسعيان لاحتواء الأزمة الليبية في ظل تطور العلاقات الثنائية

تشهد العلاقات بين مصر وتركيا زخمًا جديدًا يدفع البلدين نحو السعي لحل النزاع السياسي الدائر في ليبيا، والذي يهدد بالتحول إلى نزاع أوسع وأشد خطورة، بحسب تقرير نشرته وكالة بلومبرغ

ويعتبر التوتر المستمر حول تقاسم السلطة في ليبيا، خاصة ما يتعلق بقطاع النفط، تحديًا حقيقيًا أمام التقارب بين القاهرة وأنقرة، ويختبر مدى استعدادهما للعمل معًا لحل الأزمات الإقليمية، بحسب بلومبيرغ التي أشارت إلى امتناع وزارات الدفاع والخارجية في تركيا عن تقديم تصريحات رسمية حول الموضوع، بسبب عدم توفر -حتى الآن- ردود من وزارة الخارجية المصرية بشأن المبادرات أو الجهود الجارية.

وفي خضم كل ذلك، تظل الأزمة الليبية معقدة، في ظل تضارب المصالح الداخلية والخارجية، ويعكس التحرك المصري-التركي محاولة للتعامل مع هذا الملف الشائك وسط التحولات الجيوسياسية في المنطقة.

وفي سياقٍ ذي صلة، تعتزم تُركيا إجراء مسوحات بحرية للتنقيب عن الهيدروكربونات في المناطق البحرية الليبية، وفقَ ما نقلهُ موقع «إكاثميريني» اليوناني.

ونقلَ موقع «إكاثميريني» اليوناني مقابلة أجرتها جريدة صباح التركية مع ألب أرسلان، وزير الطاقة التركي الذي أكد مساعي بلاده لإجراء المسوحات والتنقيب في المياه البحرية الليبية.

واعتبر وزير طاقة تركيا أن ليبيا تزهر بموارد الطاقة وتحظى باهتمام بلاده للتعاون في محالات النفط والغاز الطبيعي والمشاريع البحرية والبرية وفقَ موقع «إكاثميريني».